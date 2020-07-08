В аеропорту Афін застрягла ще одна туристка з України

У той час, як Афіни впустили в країну лише трьох осіб з усієї групи затриманих українців, стало відомо про те, що ще одна громадянка з України була затримана в тому ж аеропорту. Про це повідомило посольство України в Греції в коментарі "Європейської правди".

За словами посла Сергія Шутенка, вона виявилася єдиною пасажиркою з двох рейсів, які прибули вчора з України до Греції, яка не мала права на перетин кордону.

"З двох рейсів, які прибули у вівторок в Афіни, є лише одна громадянка, яка не дослухалася до рекомендацій і полетіла в Грецію з туристичною метою. Її, звичайно, не пустили, і зараз вона, так само, як і попередня група, чекає в аеропорту повернення в Україну. Ймовірно, розголос минулій історії і досвід тих, хто пробув три дні в ізоляторі, спрацювали, і люди зрозуміли, що туристів у Греції дійсно не пускають", - це повідомив посол України в Греції.

Наголошується, що вчора ввечері українські консули чергували в аеропорту, побоюючись, що на нових рейсах з України знову будуть громадяни, які поки не мають права в'їзду в Грецію, але переповнення ізолятора не сталося.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС України закликав всі авіакомпанії, що здійснюють міжнародні рейси припинити продаж квитків тим українцям, яких можуть не пустити на кордоні в іншу країну.