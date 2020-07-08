Курс продажу рубля просів у київських обмінниках

У середу, 8 липня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 7 липня підвищився на 2 копійки і становить 3,31 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу знизився з 7 липня на 3 копійки і становить 3,87 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 8 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Средній 3,31 3,87 Максимальний 3,71 5,00 Мінімальний 2,30 3,71

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 7 липня на 6,33 коп. до 27,0781 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,18 коп. до 26,7800 UAH/USD.

А Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 8 липня, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD.

Тим часом експерти розповіли, яким буде курс гривні після відставки Смолія.

Крім того, глава ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає.