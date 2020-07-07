Рубль начал дорожать во вторник. Курс российской нацвалюты на 7 июля

Во вторник, 7 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 6 июля снизился на 4 копейки и составляет 3,29 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи во вторник повысился по сравнению с 6 июля на 4 копейки и составляет 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 7 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,29 3,90 Максимальный 3,73 5,00 Минимальный 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 июля на 6,17 коп. до 27,1663 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,17 коп. до 26,8103 UAH/USD.

Также руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл.

Тем временем аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.