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07 июля 2020, вторник, 10:58 33
Экономика 2020-07-07T10:58:54+03:00
Українські Новини
Рубль начал дорожать во вторник. Курс российской нацвалюты на 7 июля

Рубль начал дорожать во вторник. Курс российской нацвалюты на 7 июля

Анна Рудык
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Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

Во вторник, 7 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 6 июля снизился на 4 копейки и составляет 3,29 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи во вторник повысился по сравнению с 6 июля на 4 копейки и составляет 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 7 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,29 3,90
Максимальный 3,73 5,00
Минимальный 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 июля на 6,17 коп. до 27,1663 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,17 коп. до 26,8103 UAH/USD.

Также руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл.

Тем временем аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.

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