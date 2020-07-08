Долар і євро посеред тижня знову обвалилися. Курс валют на 8 липня

У середу, 8 липня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 знизився порівняно з 7 липня на 6,33 коп. до 27,0781 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,18 коп. до 26,7800 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 6,01 коп. до 29,9638 UAH/EUR, курс продажу знизився на 13,66 коп. до 30,5069 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,7800 27,0781 29,9638 30,5069 3,30 3,90 Максимальний 26,9200 27,3500 30,1500 30,9000 3,71 5,00 Мінімальний 26,6000 26,9400 29,6000 30,1800 2,30 3,71

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 8 липня, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD.

Тим часом аналітики радять не поспішати з продажем доларів, адже вони очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

Також експерти розповіли, яким буде курс гривні після відставки Смолія.

Крім того, глава ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає.