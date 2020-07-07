Долар продовжує падіння, а євро раптово зріс. Курс валют на 7липня

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 липня на 6,17 коп. до 27,1663 UAH/USD, курс купівлі знизився на коп. до 8,17 26,8103 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 2,35 коп. до 30,0409 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,12 коп. до 30,6738 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,8103 27,1663 30,0409 30,6738 3,29 3,90 Максимальний 27,0000 27,5500 30,2500 31,0000 3,73 5,00 Мінімальний 26,7000 26,9900 29,6000 30,3500 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7 липня, на 4,47 коп. до 27,1269 UAH/USD.

Також керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.

Тим часом аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань — 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.