Гривня продовжує зростати в ціні. Курс НБУ на середу

У той час, як фінансисти прогнозують поступову девальвацію восени і курс гривні близько 27 UAH/USD на поточному тижні, Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD, встановлюваний ним на 8 липня.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні на 4,47 коп. до 27,1269 UAH/USD, що встановлюється ним на 7 липня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на середу, 8 липня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,7336 1 долар США 26,9309 1 швейцарський франк 28,5663 10 єн 2,5009 10 російських рублів 3,7552 1 євро 30,4090

Як повідомляли Українські Новини, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, адже вони очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

Крім того, глава ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає.

Раніше керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.