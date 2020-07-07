Гривня зростає другий день поспіль. Курс валют на вівторок

В той час, як голова ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що на сьогодні фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає, Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 4,47 коп. до 27,1269 UAH/USD, встановлюваний ним на 7 липня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день Національнний банк України підвищив офіційний курс гривніна 0,85 копійок до 27,1716 UAH/USD, що встановлюється ним на 6 липня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на вівторок, 7 липня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,9439 1 долар США 27,1269 1 швейцарський франк 28,8799 10 єн 2,5231 10 російських рублів 3,7790 1 євро 30,7226

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський не бачить необхідності у стримування курсу гривні.

Тим часом, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок зміцнився на 21 коп. до 26,93 UAH/USD після зміцнення курсу в п'ятницю на 8 коп.

Також аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.