Гривня підскочила. Курс гривні на міжбанку після вихідних

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок зміцнився на 21 коп. до 26,93 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,20-27,24 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 27,05-27,10 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,91-26,95 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,43% з 23,74 UAH\/USD до 26,93 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, після того, як глава НБУ Яків Смолій заявив, що подавє у відставку, у четвер, 2 червня, міжбанківський валютний ринок відкрився стрімким зростанням котирувань. Також керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн\/дол. Крім того, аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH\/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH\/USD.