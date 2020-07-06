Гривня підскочила. Курс гривні на міжбанку після вихідних

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок зміцнився на 21 коп. до 26,93 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,20-27,24 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,05-27,10 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,91-26,95 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,43% з 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як глава НБУ Яків Смолій заявив, що подавє у відставку, у четвер, 2 червня, міжбанківський валютний ринок відкрився стрімким зростанням котирувань.

Також керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.

Крім того, аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.