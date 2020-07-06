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06 липня 2020, понеділок, 17:30 4
Фінанси 2020-07-06T19:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня підскочила. Курс гривні на міжбанку після вихідних

Гривня підскочила. Курс гривні на міжбанку після вихідних

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Гривня.
Гривня.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок зміцнився на 21 коп. до 26,93 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,20-27,24 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,05-27,10 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,91-26,95 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,43% з 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як глава НБУ Яків Смолій заявив, що подавє у відставку, у четвер, 2 червня, міжбанківський валютний ринок відкрився стрімким зростанням котирувань. 

Також керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.

Крім того, аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

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