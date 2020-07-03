Після дводенного зниження гривня на міжбанку зміцнилася

Курс гривні на міжбанку на 3 липня

Курс гривні на міжбанку на 3 липня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 37 коп. у п'ятницю зміцнився на 8 коп. до 27,14 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,25-27,28 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,09-27,11 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,11-27,14 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,32% з 23,74 UAH/USD до 27,14 UAH/USD.

У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 6 липня, на 0,85 коп. до 27,1716 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що долар перед вихідними злетів на 24 копійки, а євро - на 30.