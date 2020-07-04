Зеленський вважає, що гривню утримувати не потрібно

Президент Володимир Зеленський не бачить необхідності стримування курсу гривні.

Про це він заявив в ході робочої поїздки в Одеську область 4 липня, передають Українські Новини.

"Важелі для стримування курсу гривні всім відомі. Я не бачу, що вони повинні змінюватися. Я зараз не бачу, що ми повинні щось стримувати, якщо чесно. Це така дискусія тонка. Ми можемо з вами про це говорити, про моє особисте ставлення: ми повинні стримувати або не мають... або ми все-таки в ринкових умовах", - сказав Зеленський.

Також Президент зазначив, що він провів зустрічі з головами державних банків, з заступниками голови Національного банку і керівниками комерційних банків для складання списку кандидатів на пост глави НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку, заявивши, що "підрив" НБУ було б великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні. Крім того, гривня злетіла після заяви про звільнення Смолія.

Тим часом у соціальних мережах обговорюють причини та наслідки звільнення глави Національного банку України.