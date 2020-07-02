Долар може піднятися до 28,5 до осені. Аналітики дали прогноз курсу валют в Україні

В той час, як залишок коштів у Держказначействі встановив рекорд, фахівці ГК Forex Club вважають, що у липні Національний банк буде втримувати курс у межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD. Крім цього, ринок у липні чекає "млявий рух" через обмежений попит на валюту з боку населення, а також низьку активність експортерів та імпортерів. Про це пише "Сьогодні".

"Попри стабільність валютного ринку в літній період, очікування ослаблення гривні до 28,5 грн/дол. ближче до осені зберігаються. Сильніше падіння гривні може статися, якщо буде посилено карантинні заходи, викликані другою хвилею пандемії коронавірусу, а позиції України на світових ринках погіршаться", – вважає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

За словами експерта, підтримувати гривню будуть обмеження для імпортерів, що діють на тлі можливого посилення карантину. Однак економіка буде відчувати значні труднощі, що закладає ризики фінансування бюджету.

Водночас тиск на гривню становитиме відтік коштів нерезидентів з державних цінних паперів. За даними НБУ, портфель власників українських облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) в червні вже скоротився на 5,6 млрд гривень (на 5%) – до 96,8 млрд гривень, тоді як з початку року – на 17,4 млрд гривень.

Пропозиція валюти на ринку влітку буде залежати від якості і стану врожаю, оскільки аграрії виступають головними експортерами.

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ заявили, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи. Крім того, після незначного зростання минулого тижня долар в обмінниках знову впав.