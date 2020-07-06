Гривня продовжує зростати. Курс НБУ на вівторок

У той час, як після вихідних в обмінних пунктах київських банків долар почав падати, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 липня, на 4,47 коп. до 27,1269 UAH/USD,

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 липня, на 0,85 коп. до 27,1716 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,9439 1 долар США 27,1269 1 швейцарський франк 28,8799 10 єн 2,5231 10 російських рублів 3,7790 1 євро 30,7226

Як повідомляли Українські Новини, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.

Раніше повідомлялося про те, що аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

Також залишок коштів у Держказначействі встановив рекорд.