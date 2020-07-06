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06 липня 2020, понеділок, 16:45 6
Фінанси 2020-07-06T19:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує зростати. Курс НБУ на вівторок

Гривня продовжує зростати. Курс НБУ на вівторок

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс валют на 7 липня
Курс валют на 7 липня

У той час, як після вихідних в обмінних пунктах київських банків долар почав падати, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 липня, на 4,47 коп. до 27,1269 UAH/USD, 

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 липня, на 0,85 коп. до 27,1716 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,9439
1 долар США 27,1269
1 швейцарський франк 28,8799
10 єн 2,5231
10 російських рублів 3,7790
1 євро 30,7226

Як повідомляли Українські Новини, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.

Раніше повідомлялося про те, що аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

Також залишок коштів у Держказначействі встановив рекорд.

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