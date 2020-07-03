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  • У столиці Сербії ввели надзвичайну ситуацію через коронавірус
03 липня 2020, пʼятниця, 16:02 9
Світ 2020-07-03T18:15:03+03:00
Українські Новини
У столиці Сербії ввели надзвичайну ситуацію через коронавірус

У столиці Сербії ввели надзвичайну ситуацію через коронавірус

Елизавета Кесельман
Карантин, Белград, Сербія, коронавірус в Європі
Белград, Сербія. Фото: pixabay
Белград, Сербія. Фото: pixabay

У столиці Сербії (Белград), влада оголосила надзвичайну ситуацію через нові спалахи коронавірусу. Водночас Србія є однією з небагатьох країн, готових приймати українців без карантину. Про це повідомляє телеканал РТС.

Як зазначає відомство, згідно з останніми даними, в процентному співвідношенні кількість нових випадків інфікувань в Белграді становить більш як 80%. Кількість активних випадків коронавірусу в Сербії становить 1966 осіб.

Мер столиці Зоран Радоичич прийняв рішення про оголошення надзвичайного стану для протидії поширенню інфекції.

Так, відсьогодні в місті обмежується кількість людей під час публічних зборів. Будуть проведені три комплекси заходів щодо обмеження зібрань людей до 100 осіб в закритому приміщенні і до 500 осіб на відкритому повітрі.

Крім того, у Белграді забороняється робота нічних клубів та закладів громадського харчування, у яких немає літніх майданчиків, від 23:00 вечора до 6:00 ранку.

Крім цього, влада закриває студентські гуртожитки, де було виявлено велику кількість хворих.

Як повідомляли Українські Новини, 21 червня, в Сербії відбулися загальнонаціональні вибори після трьох місяців карантину по всій Європі викликаного пандемією коронавірусу.

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