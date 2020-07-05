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05 липня 2020, неділя, 20:25 5
Зовнішня політика 2020-07-05T20:30:01+03:00
Українські Новини
В МЗС планують повернути затриманих в Афінах українців 6 і 7 липня

В МЗС планують повернути затриманих в Афінах українців 6 і 7 липня

Валерия Драгомирова
Греція, Афіни, Повернення українців
Афіни. Фото: pixabay
Афіни. Фото: pixabay

Повернення затриманих в Афінах (Греція) українських громадян планується 6 і 7 липня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Повернення наших громадян додому можливо першими зворотними рейсами "Афіни - Київ": Wizzair - 07.07 о 21:55, Ryanair - 06.07 (щодо точного часу рейсу очікується підтвердження)", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, вночі 4 липня після отримання звернення на "гарячу лінію" посольства щодо 17 громадян України, які не були пропущені в аеропорту після прибуття в Грецію рейсами Wizzair і Ryanair, консул України негайно вийшов з ними на контакт.

Посадова особа посольства вранці в неділю прибула у поліцейський відділок і доставила питну воду та засоби особистої гігієни громадянам України.

Завдяки проведеній роботі з поліцією українцям було дозволено додатково купувати напої і їжу на території поліцейської дільниці аеропорту.

Консули України наразі співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до зазначених громадян України, які віднесені до категорії "небажані", не застосовувалася процедура депортації.

МЗС звертає увагу громадян України на необхідність уважного вивчення інформації про режим в'їзду до Греції.

Наголошується, що це не перший випадок, коли авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів щодо в'їзду в Грецію.

Як повідомляли Українські Новини, туристам перед приїздом до Греції необхідно буде заповнити спеціальну форму.


Крім того, які країни вже відкрили свої кордони для українців.

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