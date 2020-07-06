підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • У світі продовжує збільшуватися кількість випадків коронавірусу. Дані по країнах 6 липня
06 липня 2020, понеділок, 08:48 12
Світ 2020-07-06T10:00:03+03:00
Українські Новини
У світі продовжує збільшуватися кількість випадків коронавірусу. Дані по країнах 6 липня

У світі продовжує збільшуватися кількість випадків коронавірусу. Дані по країнах 6 липня

Валерия Драгомирова
Пандемія, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: twitter.com/imfnews
Коронавірус. Фото: twitter.com/imfnews

У понеділок, 6 липня, у світі зареєстровано 11 449 707 випадків зараження коронавірусом, 6 863 847 осіб одужали, 534 267 - померли, в той час, як сотні вчених закликали ВООЗ переглянути рекомендації щодо коронавірусу. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Найбільше випадків зараження коронавірусом в США, де вірус підтвердили в 2 888 635 людей, 129 947 з них померли, а 906 763 — вилікувалися.

На другому місці Бразилія. Коронавірусом заразилися 1 603 055 осіб, одужали 1 029 045 осіб та 64 867 людини не змогли побороти хворобу.

На третьому місці знаходиться Індія, де коронавірусом заразилися 697 413 осіб, померли — 19 693, а вилікувались — 424 433.

На четвертому місці Росія, де коронавірусом заразилися 680 283 осіб, всього в країні 10 145 летальних випадків і 449 995 осіб одужали.

На п'ятому місці Перу, де зафіксували 302 718 випадків захворюванняна COVID-19. Кількість померлих в країні становила 10 589, 193 957 — одужали.

Як повідомляли Українські Новини, у США за добу зафіксували майже 50 тис. випадків коронавірусу.

Тим часом у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусної хвороби далека від завершення.

Більше новин про: Пандемія коронавірус у світі Пандемія коронавірусу статистика коронавірусу

У США за добу зафіксували майже 50 тис. випадків к...
Словенія посилює карантин: українці після в'їзду п...
Сотні вчених закликали ВООЗ переглянути рекомендац...
Кількість хворих на COVID-19 у Києві збільшилася н...
В МЗС планують повернути затриманих в Афінах українців 6 і 7 липня
Кількість областей, не готових до пом'якшення карантину, збільшилася
Новини
Прогрестех-Україна допоможе ХАІ збільшити кількість майбутніх інженерів 09:55
Київ може втратити унікальні лікарні через міністра Степанова і депутатів Київради, — Золотарьов 09:50
Захворюваність на коронавірус знижується другий день поспіль 09:40
Екс-держуповноважена АМКУ: звільнення Терентьєва - одна з найкращих ініціатив Президента 09:31
НБУ минулого тижня продавав валюту вперше з початку квітня 09:18
більше новин
Писарук: Я здивований, що справа VAB банку закрита з формальних причин, а не по суті 10:13
НБУ минулого тижня продавав валюту вперше з початку квітня 09:18
Офіс Президента вирішив карати за прослуховування чиновників після зливу записів про вчинення злочину Саакашвілі, - ЗМІ 09:17
Політтехнолог Петров прогнозує загострення конфлікту з Росією вже в цей вівторок 15:26
Екс-держуповноважена АМКУ: звільнення Терентьєва - одна з найкращих ініціатив Президента 09:31
більше новин
Решітка. Фото: pixabay
Не мали права на в'їзд у країну. В аеропорту Афін 17 українців затримали і відправили в ізолятор 10:27
Політтехнолог Петров прогнозує загострення конфлікту з Росією вже в цей вівторок 15:26
Зеленський вважає, що гривню утримувати не потрібно 18:20
Кількість хворих на COVID-19 у Києві збільшилася на 78 осіб. Це менше, ніж за попередній день 12:45
Кількість областей, не готових до пом'якшення карантину, збільшилася 14:19
більше новин
Колективного імунітету до коронавірусу немає, - МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok