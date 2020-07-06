У світі продовжує збільшуватися кількість випадків коронавірусу. Дані по країнах 6 липня

У понеділок, 6 липня, у світі зареєстровано 11 449 707 випадків зараження коронавірусом, 6 863 847 осіб одужали, 534 267 - померли, в той час, як сотні вчених закликали ВООЗ переглянути рекомендації щодо коронавірусу. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Найбільше випадків зараження коронавірусом в США, де вірус підтвердили в 2 888 635 людей, 129 947 з них померли, а 906 763 — вилікувалися.

На другому місці Бразилія. Коронавірусом заразилися 1 603 055 осіб, одужали 1 029 045 осіб та 64 867 людини не змогли побороти хворобу.

На третьому місці знаходиться Індія, де коронавірусом заразилися 697 413 осіб, померли — 19 693, а вилікувались — 424 433.

На четвертому місці Росія, де коронавірусом заразилися 680 283 осіб, всього в країні 10 145 летальних випадків і 449 995 осіб одужали.

На п'ятому місці Перу, де зафіксували 302 718 випадків захворюванняна COVID-19. Кількість померлих в країні становила 10 589, 193 957 — одужали.

Як повідомляли Українські Новини, у США за добу зафіксували майже 50 тис. випадків коронавірусу.

Тим часом у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусної хвороби далека від завершення.