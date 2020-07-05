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05 липня 2020, неділя, 23:45 10
Європа 2020-07-06T10:00:04+03:00
Українські Новини
В Іспанії закрили вже другий регіон на повторний карантин

В Іспанії закрили вже другий регіон на повторний карантин

Валерия Драгомирова
Карантин, Іспанія, Карантин в Іспанії
Іспанія. Фото: pixabay
Іспанія. Фото: pixabay

Слідом за районом Сагрія, іспанська Галісія вводить карантин у районі Ла Марінья через загрозу поширення коронавірусу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Галісія, автономне співтовариство на північному заході Іспанії, повертає частину карантинних обмежень для 70 000 жителів району Ла Марінья, що провінції Луго, у зв'язку із зростанням кількості нових хворих.

Згідно з рішенням, мешканці Ла Марінья не зможуть виїжджати за межі зони на карантині, крім робочих поїздок. Також знову заборонено збиратися групами більш ніж 10 осіб.

"Зараз у нас вже 106 позитивних випадків, напередодні додалися 21. Ми вирішили, що необхідно посилити обмеження ... щоб запобігти експонентному зростанню  кількості хворих", — зазначив у коментарі ЗМІ представник регіональних органів охорони здоров'я Хезус Васкес.

В'їзд і виїзд в регіон буде обмежено протягом 5 днів. Протягом цього часу органи охорони здоров'я будуть моніторити ситуацію для прийняття подальших рішень.

Як повідомляли Українські Новини, в Іспанії лікарі лікують хворих на коронавірус з допомогою "морської терапії". Тим часом після трьох місяців карантину в Англії запрацювали паби, ресторани і перукарні.

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