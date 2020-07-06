підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 липня 2020, понеділок, 09:18 5
Фінанси 2020-07-06T10:00:02+03:00
Українські Новини
НБУ минулого тижня продавав валюту вперше з початку квітня

НБУ минулого тижня продавав валюту вперше з початку квітня

Сергей Жолобецкий
НБУ, Валюта, Національний банк України, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок
НБУ знову перейшов до продажу валюти
НБУ знову перейшов до продажу валюти

Тоді як долар трохи подешевшав, Національний банк у період з 30 червня по 3 липня купив на міжбанківському валютному ринку 169,8 млн доларів і продав 150,9 млн доларів порівняно з попереднім тижнем.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 169,8 млн доларів і продав 150,9 млн за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 3 406,4 млн доларів, а продано — 1 939,9 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав — 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 3 884,9 млн. доларів, а продано – 2 944,0 млн. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав — 1 801,82 млн доларів.

У 2019 році Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

В обмінних пунктах київських банків долар перед вихідними злетів на 24 копійки, а євро зріс на 30 копійок.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 37 коп. у п'ятницю зміцнився на 8 коп. до 27,14 UAH/USD.

Також аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

Крім того, в п'ятницю, 3 липня, Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ.

Більше новин про: НБУ Валюта Національний банк України Міжбанк Міжбанківський валютний ринок

НБУ наростив купівлю валюти на міжбанку в 3,9 раза...
Курс гривні на міжбанку знижується другий день пос...
Курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними...
Смолій у Раді не назвав ініціаторів політичного ти...
В МЗС планують повернути затриманих в Афінах українців 6 і 7 липня
Кількість областей, не готових до пом'якшення карантину, збільшилася
Новини
Прогрестех-Україна допоможе ХАІ збільшити кількість майбутніх інженерів 09:55
Київ може втратити унікальні лікарні через міністра Степанова і депутатів Київради, — Золотарьов 09:50
Захворюваність на коронавірус знижується другий день поспіль 09:40
Екс-держуповноважена АМКУ: звільнення Терентьєва - одна з найкращих ініціатив Президента 09:31
НБУ минулого тижня продавав валюту вперше з початку квітня 09:18
більше новин
Писарук: Я здивований, що справа VAB банку закрита з формальних причин, а не по суті 10:13
НБУ минулого тижня продавав валюту вперше з початку квітня 09:18
Офіс Президента вирішив карати за прослуховування чиновників після зливу записів про вчинення злочину Саакашвілі, - ЗМІ 09:17
Політтехнолог Петров прогнозує загострення конфлікту з Росією вже в цей вівторок 15:26
Екс-держуповноважена АМКУ: звільнення Терентьєва - одна з найкращих ініціатив Президента 09:31
більше новин
Решітка. Фото: pixabay
Не мали права на в'їзд у країну. В аеропорту Афін 17 українців затримали і відправили в ізолятор 10:27
Політтехнолог Петров прогнозує загострення конфлікту з Росією вже в цей вівторок 15:26
Зеленський вважає, що гривню утримувати не потрібно 18:20
Кількість хворих на COVID-19 у Києві збільшилася на 78 осіб. Це менше, ніж за попередній день 12:45
Кількість областей, не готових до пом'якшення карантину, збільшилася 14:19
більше новин
Колективного імунітету до коронавірусу немає, - МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok