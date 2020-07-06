НБУ минулого тижня продавав валюту вперше з початку квітня

НБУ знову перейшов до продажу валюти

НБУ знову перейшов до продажу валюти

Тоді як долар трохи подешевшав, Національний банк у період з 30 червня по 3 липня купив на міжбанківському валютному ринку 169,8 млн доларів і продав 150,9 млн доларів порівняно з попереднім тижнем.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 169,8 млн доларів і продав 150,9 млн за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 3 406,4 млн доларів, а продано — 1 939,9 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав — 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 3 884,9 млн. доларів, а продано – 2 944,0 млн. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав — 1 801,82 млн доларів.

У 2019 році Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

В обмінних пунктах київських банків долар перед вихідними злетів на 24 копійки, а євро зріс на 30 копійок.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 37 коп. у п'ятницю зміцнився на 8 коп. до 27,14 UAH/USD.

Також аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

Крім того, в п'ятницю, 3 липня, Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ.