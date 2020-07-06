Після стрімкого зростання долар просів. Курс валют на понеділок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 6 липня, на 0,85 коп. до 27,1716 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 липня, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,8477 1 долар США 27,1716 1 швейцарський франк 28,7105 10 єн 2,5270 10 російських рублів 3,8046 1 євро 30,5069

Як повідомляли Українські Новини, в обмінних пунктах київських банків долар перед вихідними злетів на 24 копійки, а євро зріс на 30 копійок.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 37 коп. у п'ятницю зміцнився на 8 коп. до 27,14 UAH/USD.

Також аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

Крім того, в п'ятницю, 3 липня, Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ.