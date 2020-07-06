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06 липня 2020, понеділок, 05:00 8
Фінанси 2020-07-06T07:15:02+03:00
Українські Новини
Після стрімкого зростання долар просів. Курс валют на понеділок

Після стрімкого зростання долар просів. Курс валют на понеділок

Елена Новикова
Курс валют, Курс, курс долара, курс гривні, Офіційний курс
Курс НБУ на понеділок
Курс НБУ на понеділок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 6 липня, на 0,85 коп. до 27,1716 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 липня, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,8477
1 долар США 27,1716
1 швейцарський франк 28,7105
10 єн 2,5270
10 російських рублів 3,8046
1 євро 30,5069

Як повідомляли Українські Новини, в обмінних пунктах київських банків долар перед вихідними злетів на 24 копійки, а євро зріс на 30 копійок.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 37 коп. у п'ятницю зміцнився на 8 коп. до 27,14 UAH/USD.

Також аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

Крім того, в п'ятницю, 3 липня, Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ.

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