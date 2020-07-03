Населення в червні збільшило здачу валюти майже в 4 рази

В червні населення продало валюти на 177,4 млн доларів більше, ніж купило у той час як курс покупки долара різко підвищився.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку в червні чистий продаж валюти населенням перевищив купівлю.

У червні населення продало 1 280,9 млн доларів і купило 1 103,6 млн доларів.

Всього з початку року населення продало на 748,2 млн доларів більше, ніж купило.

В 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало на 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3-5 липня, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Тим часом, відставку Якова Смолія Верховна Рада має розглянути в п'ятницю на позачерговому засіданні.

Крім того, фінансовий комітет Ради рекомендує парламенту звільнити Смолія.

Також у соціальних мережах обговорюють причини та наслідки звільнення глави Національного банку України, а посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку, заявивши, що "підрив" НБУ був би великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україниі