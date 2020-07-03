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03 июля 2020, пятница, 13:29 153
Финансы 2020-07-03T13:34:23+03:00
Українські Новини
После незначительного падения на прошлой неделе доллар в обменниках стремительно пошел вверх

После незначительного падения на прошлой неделе доллар в обменниках стремительно пошел вверх

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара стремительно вырос
Курс доллара стремительно вырос

С 26 июня по 3 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 51,26 коп. до 27,3330 UAH/USD, курс покупки повысился на 36,06 коп. до 26,9457 UAH/USD после незначительного понижения на прошлой неделе.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 42,16 коп. до 30,0549 UAH/EUR, курс продажи повысился на 62,12 коп. до 30,7230 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 19 по 26 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 3,45 коп. до 26,8204 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,88 коп. до 26,5851 UAH/USD после повышения на прошлой неделе.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 3 июля

26,9457

27,3330

30,0549

30,7230

3,3300

3,9300

По сравнению с 26 июня

0,3606

0,5126

0,4216

0,6212

-0,0200

0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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