После незначительного падения на прошлой неделе доллар в обменниках стремительно пошел вверх

С 26 июня по 3 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 51,26 коп. до 27,3330 UAH/USD, курс покупки повысился на 36,06 коп. до 26,9457 UAH/USD после незначительного понижения на прошлой неделе.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 42,16 коп. до 30,0549 UAH/EUR, курс продажи повысился на 62,12 коп. до 30,7230 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 19 по 26 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 3,45 коп. до 26,8204 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,88 коп. до 26,5851 UAH/USD после повышения на прошлой неделе.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 3 июля 26,9457 27,3330 30,0549 30,7230 3,3300 3,9300 По сравнению с 26 июня 0,3606 0,5126 0,4216 0,6212 -0,0200 0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.