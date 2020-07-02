Долар і євро раптово злетіли після тривалого падіння. Курс валют на 2 липня

У четвер, 2 червня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 підвищився на 16,66 коп. до 26,9475 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 13,02 коп. до 26,6784 UAH/USD порівняно курсом валют на 1 липня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 18,24 коп. до 29,7550 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 19,40 коп. до 30,2338 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,6784 26,9475 29,7550 30,2338 3,33 3,90 Максимальний 26,8000 27,1000 29,9500 30,6000 3,72 5,00 Мінімальний 26,4500 26,8500 29,3500 29,9500 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 липня, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Тим часом спеціалісти ГК Forex Club вважають, що у липні Національний банк буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD. Крім цього, ринок у липні чекає "млявий рух" через низьку активність експортерів та імпортерів, а також обмеженого попиту на валюту з боку населення.