підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 липня 2020, четвер, 10:56 8
Фінанси 2020-07-02T12:00:02+03:00
Українські Новини
Долар і євро раптово злетіли після тривалого падіння. Курс валют на 2 липня

Долар і євро раптово злетіли після тривалого падіння. Курс валют на 2 липня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс гривні
Курс долара
Курс долара

У четвер, 2 червня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 підвищився на 16,66 коп. до 26,9475 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 13,02 коп. до 26,6784 UAH/USD порівняно курсом валют на 1 липня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 18,24 коп. до 29,7550 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 19,40 коп. до 30,2338 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,6784 26,9475 29,7550 30,2338 3,33 3,90
Максимальний 26,8000 27,1000 29,9500 30,6000 3,72 5,00
Мінімальний 26,4500 26,8500 29,3500 29,9500 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 липня, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Тим часом спеціалісти ГК Forex Club вважають, що у липні Національний банк буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD. Крім цього, ринок у липні чекає "млявий рух" через низьку активність експортерів та імпортерів, а також обмеженого попиту на валюту з боку населення.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс гривні

Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати
У Києві знову збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
Новини
Держава втратить понад 9 млрд гривень на різкому підвищенні акцизів, - дослідження 12:03
Одеська область готова до пом'якшення карантину. Список областей, які не відповідають критеріям ослаблення 11:50
На Прикарпатті зійшов зсув і заблокував 9 населених пунктів 11:45
Справа за фактом вбивства Шеремета готова для передачі в суд, – Нацполіція 11:41
У результаті вибуху на нафтобазі в Полтавській області загинув працівник підприємства 11:28
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
Держава втратить понад 9 млрд гривень на різкому підвищенні акцизів, - дослідження 12:03
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
В Києві 150 працівників особового складу шукали зниклого 9-річного хлопчика. Дитина наразі в безпеці, - Андрій Крищенко 12:28
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року 14:01
більше новин
Після одноденного падіння захворюваність коронавірусом знову зростає
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok