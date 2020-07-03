Карантин в Україні діє 114-й день. Які і де ввели послаблення

Кабінет Міністрів увів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 карантин, сьогодні розпочався 114-й день.

На засіданні Кабміну 17 червня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня.

До цієї дати залишилося 29 днів.

1 липня, КМДА вирішила посилити карантинні заходи в Києві і заборонити роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00.

А з 26 червня Київська область посилила обмеження:

проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) в приміщеннях;

встановити максимально допустиму кількість осіб - 10, за умови дотримання епідеміологічних правил;

час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності скоротити до 22 годин.

Водночас, Житомирська область ухвалила рішення послабити карантин. 1 липня відновили роботу поліклініки та амбулаторії (попередній електронний запис до лікарів обов'язковий).

Також на період карантину керівникам закладів охорони здоров'я рекомендується забезпечити обмеження контактів з відвідувачами медичного персоналу у віці 65 років і старше.

Також відновлять роботу установи торгово-розважальних центрів (крім дитячих розважальних зон, майданчиків, кімнат і з обмеженням часу роботи до 22:00), заклади фізичної культури та спорту, спортивні зали, фітнес-центри, заклади культури з дотриманням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів; заклади розміщення (готелі, хостели).

З 6 липня планується встановити графік роботи Центру надання адміністративних послуг міської ради на період карантину з понеділка по п'ятницю - з 09.00 до 18.00 (обідня перерва: з 13.00 до 14.00).

Крім того, у Чернівцях вирішили послабити карантинні обмеження. З 2 липня в громадський транспорт будуть пускати всіх громадян, а не тільки за спеціальною проїзною довідкою з роботи.

З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим р. і Севастополь.

З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни.

Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня.

Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старше 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляцію; буде відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти осіб, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ можуть складати іспити.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін хоче збільшити штраф за порушення маскового режиму до 5 тис. гривень.

Також вчора Одеську область визнали готовою до пом'якшення карантину.