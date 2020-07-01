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  • Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00
01 липня 2020, середа, 12:24 32
Політика 2020-07-01T13:45:03+03:00
Українські Новини
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00

Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00

Анна Рудык
Карантин, Віталій Кличко, Київ, КМДА, карантин в Києві, Посилення карантину
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

У той час, як у МОЗ пригрозили закрити українські курорти, Київська міська державна адміністрація (КМДА) заборонила роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Згідно з постановою уряду, місто прийняло рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці. Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі, кінотеатрів) — до 22:00. Обмежено проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру — до 22:00", — сказав він.

Кличко зазначив, що обмеження — вимушені й спрямовані на стримування поширення хвороби.

"І місто виконуватиме таке рішення уряду", — підкреслив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, 30 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 664 до 44 998 кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 1 173 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 5,9%, кількість нових летальних випадків — збільшилася на 16,7%.

Також Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набули чинності.

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