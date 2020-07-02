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02 липня 2020, четвер, 11:50 3
Суспільство 2020-07-02T12:07:50+03:00
Українські Новини
Одеська область готова до пом'якшення карантину. Список областей, які не відповідають критеріям ослаблення

Одеська область готова до пом'якшення карантину. Список областей, які не відповідають критеріям ослаблення

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, послаблення карантинних заходів
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

1 липня Одеська область визнана такою, що відповідає критеріям, а станом на 2 липня Київ та 10 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцією (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (63,55%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (20,06) та Чернігівська (14,95) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (24,10%), Закарпатська (18,52%), Івано-Франківська (11,88%), Львівська (11,10%), Рівненська (19,85%), Хмельницька (11,93%) та Чернівецька (11,35%) області.

Критерію динаміки захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Волинська (24,48%), Донецька (274,29%), Закарпатська (27,00%), Івано-Франківська (15,93%), Харківська (20,72%), Хмельницька (45,87%) області, а також Київ (43,18%).

У Києві заповненість складає 47,01%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 82,88, частка позитивних ПЛР-тестів - 6,23%.

Як повідомляли Українські Новини, Житомирська область послаблює карантин.

Тим часом 1 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 889 до 45 887 кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 1 185 у порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 33,9%, кількість нових летальних випадків - знизилася на 14,3%.

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