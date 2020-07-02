Кабмін хоче збільшити штраф за порушення маскового режиму до 5 тис. гривень

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді встановити штрафи за недотримання маскового режиму від 170 гривень для фізичних осіб до 5 100 гривень для юридичних осіб.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Вчора на засіданні уряду був схвалений законопроєкт щодо внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Він регламентує встановлення штрафів за те, що людина не носить маску. Передбачено, що штрафи для фізосіб будуть складати від 170 до 255 гривень", - сказав міністр.

Для юридичних осіб пропонується встановити штрафи від 3 400 до 5 100 гривень.

Законопроєкт буде направлений у Верховну Раду для подальшого розгляду.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція посилила контроль за карантинними обмеженнями для пасажирів залізничного транспорту, задіявши додаткові наряди поліційних.

Також у поїздах більше не будуть годувати, а на вокзалах потрібно носити маску, — МОЗ опублікував нові рекомендації.