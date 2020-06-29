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29 июня 2020, понедельник, 08:30 202
Общество 2020-06-29T08:31:13+03:00
Українські Новини
Украина 110-й день на карантине. Где усилили ограничения и что разрешено

Украина 110-й день на карантине. Где усилили ограничения и что разрешено

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

Сегодня начался 110-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 17 июня было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля.

До этой даты осталось 33 дня.

С 15 июня правительство открыло пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения коронавируса.

Также возобновляется работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка" на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г. Севастополь.

С 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.

Кабинет Министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня.

Кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер; люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию; будет восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины; перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).

1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны.

С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов.

Студенты высших учебных заведений, колледжей и ПТУ смогут сдавать экзамены.

Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Однако отметим, что с 26 июня Киевская область усилила ограничения:

  • проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях,
  • установить максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;
  • время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.

Как сообщали Українські Новини, Киевская область усилила карантин с 26 июня: какие ограничения вступили в силу.

А вирусолог рекомендует меньше пользоваться общественным транспортом из-за резкого роста случаев Covid-19.

Тем временем в Минздраве сообщили, что карантин могут ужесточить в 13 областях.

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Украина 110-й день на карантине. Где усилили ограничения и что разрешено
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