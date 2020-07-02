Голова правління "Укргазбанку" Шевченко може стати кандидатом на посаду глави НБУ, — нардеп Кравчук

Фракція "Слуга народу" може розглянути на посаду голови Національного банку замість Якова Смолія, який подав у відставку, кандидатуру голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

Про це заступниц голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук сказала журналістам, передають Українські Новини.

"Прізвище Кирила Шевченка з "Укргазбанку" звучало серед кандидатур, але має бути офіційне представлення, а не просто листування у внутрішньо-партійному чаті", - сказала вона.

При цьому, за словами Кравчук, фракція хотіла б заслухати Смолія перед відставкою.

Як повідомляли Українські Новини ,посадовий оклад голови Національного банку Якова Смолія становив 417 285 гривень при середній зарплаті співробітників НБУ в 30 590 гривень.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський запропонував Раді звільнити Якова Смолія.

Смолій мав намір бути на своїй посаді до 2025 року.

Крім того, посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку, заявивши, що "підрив" НБУ був би великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні.

У соціальних мережах обговорюють причини та наслідки звільнення глави Національного банку України.