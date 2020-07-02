підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 липня 2020, четвер, 15:40 8
Верховна Рада і партії 2020-07-02T16:30:03+03:00
Українські Новини
Голова правління "Укргазбанку" Шевченко може стати кандидатом на посаду глави НБУ, — нардеп Кравчук

Голова правління "Укргазбанку" Шевченко може стати кандидатом на посаду глави НБУ, — нардеп Кравчук

Елена Новикова
НБУ, Слуга народу, відставка Смолія, кандидат на посаду голови НБУ, Кирило Шевченко
Кирило Шевченко. Фото: ukrgasbank.com
Кирило Шевченко. Фото: ukrgasbank.com

Фракція "Слуга народу" може розглянути на посаду голови Національного банку замість Якова Смолія, який подав у відставку, кандидатуру голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка. 

Про це заступниц голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук сказала журналістам, передають Українські Новини.

"Прізвище Кирила Шевченка з "Укргазбанку" звучало серед кандидатур, але має бути офіційне представлення, а не просто листування у внутрішньо-партійному чаті", - сказала вона.

При цьому, за словами Кравчук, фракція хотіла б заслухати Смолія перед відставкою.

Як повідомляли Українські Новини ,посадовий оклад голови Національного банку Якова Смолія становив 417 285 гривень при середній зарплаті співробітників НБУ в 30 590 гривень.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський запропонував Раді звільнити Якова Смолія.

Смолій мав намір бути на своїй посаді до 2025 року.

Крім того, посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку, заявивши, що "підрив" НБУ був би великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні.

У соціальних мережах обговорюють причини та наслідки звільнення глави Національного банку України.

Більше новин про: НБУ Слуга народу відставка Смолія кандидат на посаду голови НБУ Кирило Шевченко

Зеленський пропонує Раді звільнити Смолія
Одеська область готова до пом'якшення карантину. Список областей, які не відповідають критеріям ослаблення
Новини
"-25% Тарифи. Стоп корупція": у Верховній Раді створили нове міжфракційне об’єднання 16:36
В курортній Кирилівці масово отруїлися відпочивальники 16:12
На забезпечення безаварійної доставки газу в тарифі АТ “Дніпрогаз” передбачено лише 87 грн на 1 км мереж 15:50 Прес-реліз
Після послаблення карантину продажі в ТРЦ зросли: що українці купують найчастіше 15:46
Голова правління "Укргазбанку" Шевченко може стати кандидатом на посаду глави НБУ, — нардеп Кравчук 15:40
більше новин
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
В Києві 150 працівників особового складу шукали зниклого 9-річного хлопчика. Дитина наразі в безпеці, - Андрій Крищенко 12:28
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
Закривати треба корупціонерів, а не медіа!, – журналісти найрейтинговішого шоу на UA:Перший заявили про утиски влади 13:15
За допомогою Степанова медреформу знову переносять з політичних мотивів, - Миселюк 11:12
більше новин
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум. Як зміняться пенсії та соціальні виплати 09:20
більше новин
Після низки скандалів у "Слуги народу" обвалився рейтинг, а у "Опозиційної платформи - За життя" - зріс
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok