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30 червня 2020, вівторок, 14:01 20
Економіка 2020-06-30T16:30:03+03:00
Українські Новини
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року

Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року

Валерия Драгомирова
ОВДП, економіка України, Економічна криза, інвестиції в Україну
Долари. Фото: pixabay
Долари. Фото: pixabay

В той час, як Американська торгова палата повідомила, що 64% бізнесу - членів палати в Україні констатує падіння доходів через пандемію коронавірусу, нерезиденти вивели з України у січня 2019 року по квітень 2020 у вигляді доходів від облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП), відсотків за кредитами, дивідендів 11,6 млрд доларів.

Про це повідомив у соціальній мережі Facebook глава ради Національного банку україни Богдан Данилишин, передають Українські Новини.

Данилишин зазначає, що за наявними борговими зобов'язаннями тільки уряду і НБУ у 2020-2021 заплановано виплатити нерезидентам 5,2 млрд доларів відсотків, у тому числі Міністерством фінансів - 4,6 млрд доларів і Національним банком - 0, 6 млрд доларів.

Також він наголосив, що в 2020-2021 уряд і Національний банк мають погасити 11,3 млрд доларів кредитів, в тому числі перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) - 2,4 млрд доларів.

"Дуже показовим є той факт, що розмір першого траншу МВФ за кредитною програмою Stand by, який Україна отримала в червні 2020 року, в точності збігається з величиною погашеного Україною боргу перед МВФ за період 2019 січня-травня 2020 - рівне 2,1 млрд доларів. Тобто станом на червень 2020 ситуація виглядає так, що МВФ просто рефінансував Україні свій кредит", - повідомив Данилишин.

Позитивною залишається позиція щодо чистого притоку коштів за статтею боргових цінних паперів: за 2 роки надійшло в Україну 6,7 млрд доларів (переважно облігації внутрішньої державної позики та облігації зовнішньої державної позики уряду).

Проте, зі слів голови ради, з початком коронакризи Україна втратила доступ до міжнародних ринків капіталу і ситуація тут стрімко змінюється не на користь України.

Зокрема, в 2020-2021 роках уряд має погасити за облігаціями внутрішньої державної позики та облігацій зовнішньої державної позики 6,5 млрд доларів, у тому числі в 2020 - 3,1 млрд доларів, в 2021 - 3,5 млрд доларів.

В цілому заплановані суми погашення основної суми та відсотків за борговими зобов'язаннями уряду та НБУ в 2020-2021 роках становлять 20,5 млрд доларів, у тому числі в 2020 - 10,9 млрд доларів, в 2021 - 9,7 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини,  експерти прогнозують, що економіка України продемонструє глибоке падіння в 2020.

Тим часом, карантин в Україні обійшовся країні в 53,5 млрд доларів. Втрати економіки становили б 54 млрд доларів, якби Україна не вводила карантин.

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