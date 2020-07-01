Відпустка-2020 в Україні: які туристичні об'єкти чекають у Дніпропетровській області

Уже панує другий місяць літа, а відпочинок за кордоном не доступний. Ціни на українських курортах "зашкалюють" через наплив туристів. Українські Новини склали список 10-ти цікавих місць Дніпропетровської області, куди можна поїхати на машині.

Пісчанка

Пісчанка. Фото: vgorode.ua

Села Пісчанка - це місце, де можна покупатися в прохолодній воді Самари, яка влітку набагато чистіша за Дніпро, відчути аромат хвойних лісів. Тут є невеличкі турбази, де можна залишитися на вихідні, і великі комплекси як "Гудзон" зі SPA і турецьким хамамом.

Також можна взяти напрокат катамаран, велосипед або каное. Відстань від Дніпра - 32 км.

Страусова ферма і зоопарк у Майському

Страусова ферма. Фото: all.biz.

У Майському знаходиться найбільша страусова ферма та зоопарк, де живуть антилопа Канна, європейські лані, муфлони, лама, поні та дикі кабани.

Страусів дозволяють годувати, а деяких тварин погладити. Також тут можна покататися на конях.

А ще пропонують скуштувати страусове м'ясо та яйця, проте, після того, як ви їх побачили, їсти шкода.

Дехто приїжджає сюди на шашлики, адже тут є облаштовані місця з альтанкою. Обідаючи, ви зможете поспостерігати за парашутистами. Коли гарна погода, їх тут багато. Ферма розташована 60 км від Дніпра.

Мавринський майдан

Мавринський майдан. Тут колись, ймовірно, був жертовник слов'ян. Фото: vgorode.ua

80 кілометрів від Дніпра (біля села Маврино) є унікальний Мавринський майдан, споруда із землі невідомого походження. Навряд чи на нього звернули б увагу, якби не його незвичайна форма. Цей земляний насип нагадує павука. Хто і навіщо його зробив - невідомо. Одні вважають, що це подарунок від неземних цивілізацій, а інші називають оборонною спорудою козацької доби.

Як стверджують місцеві жителі, цю ділянку землі давно не обробляли, тому тут можна знайти багато рідкісних трав. Є ще одна річ, яка привертає увагу до павука. НЛО! Так-так, кілька разів очевидці заявляли, що бачили недалеко від Мавринського майдану НЛО, який нагадував літак без крил, що безшумно пролітає низько над землею.

Дивовижна точність, з якою виконаний павук, наштовхує на думку про вірогідність зв'язку майдану із неземними цивілізаціями

За іншою версією, Мавринський майдан - це лише один із 400 курганів, які знаходяться в районі Павлограду. Дослідників дивує його незвичайна форма, що не властива "земляним пірамідам". Так виникла теорія, що майдан міг бути своєрідною захисною конструкцією козаків. тут є і окопи, і насипи. навіть Яворницький в "Історії козаків" писав, що могили - це пункти спостереження у козаків за татарами .

Дніпровські історики вважають, що Мавринський майдан - це залишки жертовники наших пращурів, який також був ще і календарем і годинником. Саме тут у день рівнодення сонце прямо по центру. А ще ви не побачите тут птахів. Тут також не ростуть дерева, не затримується дощова вода.

Кар'єр у Старих Кодаках

Кар'єр у Старих Кодаках. Фото: wikimapia.org.

Цей кар'єр знаходиться на місці легендарної фортеці Кодак, яку побудували поляки. Вона була неприступною у свій час. ЇЇ оточував широкий та глибокий рів. У 1635 році запорізькі козаки на чолі з легендарним Сулимою захопили фортецю. А через кілька місяців знову поляки стали її власниками. Король Владислав IV наказав розширити її втроє. Роботу завершили в липні 1639 року. На території побудували католицький костел, монастир, православну церкву та сторожову вежу.

Після 1656 року тут виникло козацьке поселення Старі Кодаки. Один із героїв визвольної війни Іван Богун служив у фортеці 2 роки.

У 1711 році за умовами Пруського мирного договору Кодацька фортеця була знищена. А в 1940 році на її території заклали гранітний кар'єр, і до 1994 року він знищив близько 90% Кодаку. Правда, і сьогодні з кар'єру можна довитися на багатовікові руїни, які збереглися до наших днів.

Незвичайний і сам кар'єр. Вода залишається чистою та прохолодною практично все літо, навіть коли цвіте Дніпро.

Недалеко від земляних валів фортеці є старий занедбаний цвинтар. Найстаріші надгробки - середина XIX століття. Віддаленість від Дніпра - 19 км.

Токівський водоспад

Одне з найживописніших місць України знаходиться прямо в Апостолівському районі. Тут можна побачити єдиний в області водоспад на річці Каменка.

Водоспад оточений незвичайними різнокольоровими скелями з рожевого, червоного та сірого граніту. Камінню вже 2,6 -2,7 мільйона років. Цікаво, що, фактично, всі блоки граніту правильної паралелепіпедної форми, ніби їх створив педантичний скульптор-велет, а не природа.

Поруч з водоспадом у XVIII столітті знаходився зимівник останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського. До Дніпра - 150 км.

Могила Сірка

Могила Івана Сірка. Фото: mandria.ua.

Про легендарного кошового отамана Івана Сірка існує багато легенд. Кажуть, він народився із зубами, умів перетворюватися в диких тварин і був неймовірно витривалим - міг пробігти без зупинки більш як 100 км. Його боялися вороги, а татарські жінки лякали його іменем неслухняних дітей. Козак-характерник провів десятки битв, а програв тільки в одній - під Охтиркою Його обирали отаманом 20 разів.

Могила легендарного козака знаходилася під селом Капулівка Нікопольського району. Відомий історик Дмитро Яворницький, котрий вивчав козацтво, викупив ці землі для музею. Проте через те, що могила знаходилася на березі Каховського водосховища, існувала загроза зруйнування водою.

В 1967 році обласна влада вирішила перенести могилу. У ній знайшли скелет Сірка, залишки одягу. Все це обробили і помістили в сосновий гроб довжиною 180см Його закопали в нову могилу на глибині 2 метрів. встановили монумент, який знаходиться біля 130км від Дніпра.

Костел Святого Миколи

Костел Святого Миколи. Фото: mandria.ua.

Існує думка, що шедеври готичної архітектури можна побачити лише в Європі. Проте старий костел в Кам'янському, який знаходиться близько 43 км від Дніпра, не поступається середньовічній Польщі чи Львову.

Його побудували в 1896-1897 роках за проєктом польського архітектора Маріанна Хорманського для католиків, котрі працювали на металургійному заводі. Він унікальний: 33-метрові вежі, з висоти пташиного польоту побудований як латинський хрест.

Курган, де знайшли пектораль

Курган Товта могила сьогодні. Фото: vgorode.ua

Про цей курган могли забути, якби не археолог Борис Мозолевський. Дослідження Товстої Могили, яка знаходиться неподалік Орджонікідзе, проводилися ще в 1960 роках. Проте тоді її розкопувати не стали, вирішивши, що там нема нічого цінного. Лише в 1971 році Мозолевський довів, що курган скіфський, і почав розкопки. Товста Могила 23 століття приховувала від людей неймовірні скіфські прикраси та предмети побуту. експедиція знайшла їх у двох погребальних камерах.

Однією з найцікавіших знахідок в кургані стала золота пектораль 1140р., яка належала знатним скіфам.

Вона виготовлена грецькими майстрами-ювелірами на замовлення. Композиція пекторалі складається з 3 рівнів. Нижній - міфологічні тварини, середній - квіти, верхній - скіфська легенда про Золоте руно та двох братів, які відправилися на його пошуки.

Поруч з курганом можна покататися на конях, а також влаштувати пікнік на березі річки Базавлук та покупатися.

Хутір "Галушківка". Фото: mandria.ua.

Хутір заснований в кінці XVII століття запорізькими козаками, котрі селилися на території Дикого Поля. Сьогодні тут знаходиться макет козацького укріплення "Січ" та три сільських будинки, побудовані в кінці XIX століття. У першому - корчма та музей сільського побуту, у другому - житло гончаря, в третьому - художника.

На хуторі можна не лише пожити в справжній українській хаті, але і побувати на багатьох майстер-класах з гончарства, покататися на конях і постріляти з арбалета.

Також у Галушківці пропонують відвідати унікальний музей хреста. Тут зібрано понад 2000 експонатів з 15 областей України.

Троїцький собор без жодного цвяха

У Новомосовську знаходится унікальний дерев'яний храм без жодного цвяха. Ніхто до сьогодні не знає, як люди змогли його побудувати. Свято-Троїцький собор побудували в далекому 1778 році за наказом останнього кошового отамана Запорізької Січі. Козаки вирішили, що не можна в храмі Господа забивати цвяхи.

Автором собору вважається народний майстер зі Слобожанщини Акім Погребняк. Реставраційні роботи вперше провели в 1830 році: під будівлю підвели цегляний фундамент, бані пофарбували в зелений колір і покрили позолотою.

До речі, цікаво, що саме Троїцький собор в Новомосковську став центральним образом в романі Олеся Гончара "Собор". А ще він занесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Солоний лиман

Озеро розташоване у Новомосковському районі між селами Знаменівка та Новотроїцьке, на околиці Самарського лісу - великого масиву хвойних та змішаних лісів. За формою озеро кругле, з діаметром 1,8 км. У центрі озера є витягнутий острів, на березі кілька заток. На дні озера є лікувальні грязі.

Єлизаветин котлован

Блакитне озеро утворилося давно, ще на початку 1970 років під час будування Лівого берега Кам'янська (Дніпродзержинська). Сам котлован виник після видобування піску на будівництво. Глибина Блакитного озера 20 метрів, а площа - 200 тис м.кв. Вода доволі холодна і практично одразу біля берега глибоко. Навколо озера - сосновий ліс.

Як повідомляли Українські Новини, внутрішні авіаперельоти в Україні вже відновили. Поки за кордон вилетіти неможливо - варто відпочити в Хмельницькій і Херсонській , а також в Івано-Франківській та Рівненській областях