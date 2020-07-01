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01 липня 2020, середа, 12:10 10
Зовнішня політика 2020-07-01T13:00:03+03:00
Українські Новини
Відпустка 2020. Які країни вже відкрили свої кордони для українців

Відпустка 2020. Які країни вже відкрили свої кордони для українців

Кира Молчанова
Туризм, Відпустка, Відпочинок за кордоном, Відпустка 2020, Відкриті кордони
Туристи. Фото: pixabay.com
Туристи. Фото: pixabay.com

На сьогодні п'ять країн відкрили для українських туристів свої кордони, але через несприятливу епідситуацію інші цього не роблять.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Повідомляється, що вже відкрили свої кордони:

  • Туреччина;
  • Єгипет (але з обов'язковим дотриманням 14-денного самоізоляції після повернення додому, адже Єгипет віднесено до країн з високим рівнем інцидентності COVID-19);
  • Албанія;
  • Хорватія (за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла);
  • Чорногорія (при наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин).

Інші європейські країни у зв'язку з нестабільною епідситуацією в Україні свої кордони для українських туристів не відкрили.

В'їзд в країни ЄС дозволено:

  • іноземцям;
  • дипломатам;
  • громадянам України, які мають діючі робочі або навчальні контракти або документи, які дозволяють проживання в країнах ЄС;
  • морякам, які мають потрапити на корабель;
  • громадянам, які слідують транзитом через країни ЄС.

"Кожні два тижні ЄС буде переглядати список країн, з яких можливо виїжджати. І в залежності від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки або знову їх вводити для конкретних країн. Також в залежності від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні рішення про відкриття кордонів буде прийнято Грузією", - повідомив Криклій.

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина пропонує купити туристам страхові пакети, що покривають витрати на лікування коронавіруса, перед паспортним контролем у своїх аеропортах.

При цьому Європейський союз вирішив не відкривати кордони для українців з 1 липня.

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило список країн "червоної зони", що прибувають з яких мають обов'язково проходити самоізоляцію, і список країн "зеленої зони".

До країн "зеленої зони" віднесені Польща, Ізраїль, Іран, Єгипет, Туреччина, Чехія, Болгарія, Естонія, Греція, Латвія, Литва, Індія, Угорщина, Данія, Німеччина.

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