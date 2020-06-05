Запускають внутрішнє авіасполучення і відкривають кафе. Сьогодні набирають чинності нові ослаблення карантину

Сьогодні, 5 червня, набирають чиннності нові послаблення карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 в той час, як до списку областей, які не відповідають критеріям пом'якшення карантину, потрапили ще дві нові області.

На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня, Україна на карантині перебуває 86 днів.

До цієї дати залишилося 17 днів.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавирусной інфекції COVID-19.

Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни, виключенням стали Рівненська, Чернівецька та Львівська області, де МОЗ поки не рекомендує перехід до ослаблення протикоронавірусних заходів.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня:

Кабмін дозволив роботу кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів;

люди старших за 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляції;

буде відновлено внутрішнє авіасполучення,

з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України;

перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти людей, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

Карантин в Україні скасують, коли:

відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів;

у лікарнях залишиться менш як 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ оголосили про стабілізацію ситуації з COVID-19 в Україні.

Кабінет Міністрів зобов'язав регіони скасовувати пом'якшення карантинних заходів в разі невідповідності протягом 3 днів поспіль критеріям для пом'якшення.