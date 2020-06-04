Стародавні фортеці і красиві пейзажі: де відпочити під час відпустки в Хмельницькій області

Українці вже почали планувати відпустку, а оскільки країни Європи та світу тільки почали відновлювати сполучення і ще досі в більшості потрібно проходити двотижневу обсервацію, більшість надасть перевагу в цьому році внутрішньому туризму. Хмельницька область для проведення цьогорічної відпустки не поступається багатьом туристичним об'єктам Європи.

Українські Новини розкажуть про найцікавіші туристичні об'єкти, які можна подивитися в цьому регіоні.

Кам'янець-Подільський і Стара Фортеця

Знаменитий Кам'янець-Подільський - один з найстаріших і найкрасивіших міст України в Хмельницькій області. У цьому місті поєднується незвичайна природа і унікальні архітектурні споруди. Кам'янець-Подільський ще називають музеєм просто неба і туристичною перлиною Поділля.

Старе місто розташоване на високій кам'яній кручі в петлі, утвореній глибоким каньйоном річки Смотрич. У замок вів єдиний в той час міст, а по периметру міста були розміщені оборонні цитаделі. Примітний той факт, що за всю історію Кам'янця-Подільського, захопити місто боєм не вдавалося нікому.

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Виникнення Кам'янець-Подільського датується XII століттям. А перша згадка про фортецю - в 1374 році. Однак з археологічних досліджень, її заснували в XI-XII століттях. Стара фортеця розташована на території площею 1,5 гектара і має 11 веж, розташованих у формі неправильного чотирикутника і з'єднаних фортечними стінами.

На території двору є музей, 40-метровий колодязь і частково відкритий підземний хід, який, за легендами, вів до Хотинської фортеці, розташованої за 30 кілометрів. Крім фортеці, у Старому місті є інші фортифікаційні споруди різних століть.

Стара фортеця в Кам'янці-Подільському. Фото: ye.ua

Національний природний парк "Подільські Товтри"

Товтри - це залишки узбережних рифів, які розташовані паралельно давній береговій лінії. Аналогів у світі немає, але подібні за геологічними структурами скелясті гряди є у Великобританії та США. Загальна площа "Подільських Товтр" становить 261 300 гектарів.

Тут навіть є справжній бар'єрний кораловий риф, який простягнувся вздовж давньої берегової лінії Сарматського (міоценового) моря, яке існувало тут 25 млн років тому.

"Подільські Товтри" мають залишки реліктових лісів, стрімкі обриви і каньйони, каскадні водоспади, печери і багато іншого. В "Подільських Товтрах" налічується 145 червонокнижних видів (60 рослин і 85 тварин).

Також до складу національного парку входить історична частина Кам'янця-Подільського.

Подольские товтри. Фото: ua-travel.info

Меджибізький замок

Меджибізька фортеця розташована в селищі Меджибіж, в 30 кілометрах від Хмельницького. Ця споруда - свідок протиборства між українцями і польською шляхтою. Цей замок - один із стародавніх пам'яток, що є на землях Поділля. Ще в XIII столітті на цьому місці існувала оборонна споруда з земляними валами. Більш ніж через 200 років про Меджибізькому замку згадується в паперах.

У XVI столітті Меджибізький замок реконструювали. Тоді створили систему укріплень, які збереглися до нашого часу.

У замку неодноразово зупинявся Богдан Хмельницький. За легендами, ця фортеця приховує ще чимало таємниць - в підземних ходах фортеці заховано золоту карету та кілька возів зі сріблом.

Меджибізький замок. Фото: 7chudes.in.ua

За формою фортеця - подовжений трикутник. Кутові вежі значно виступають за загальну лінію, ніби підтримують своєю силою конструкцію. У найвищих місцях фортеці стіни мають висоту до 17 метрів, а їх товщина - до 4 метрів.

Крім того, на території замку розміщена церква святого Миколая.

Замок ще називають "Білим лебедем". Колись оборонні стіни покрили сумішшю подрібненої цегли і вапняного розчину, і замок нагадував лебедя.

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Подільська Швейцарія і курорт "Сатанів"

У Хмельницькій області можна відвідати курорт в Сатанові, розташований в Городоцькому районі. Друга його назва "Подільська Швейцарія". Адже серед тутешніх рівнин виділяється гряда сопок, густо поросла лісом. Також тут були знайдені 6 мінеральних джерел, різних за складом і унікальних за своїми лікувальними властивостями.

Селище Сатанів розташоване на колишніх землях Збруцького культового центру, який останній зберігав язичницьку віру. Волхви тут приносили свої жертвопринесення Давнім богам ледь не до середини XIII в., А таємні язичницькі треби тут проводилися навіть в XVI столітті.

З Сатанова можна пройти на гору Богит, де було розташовано величезне язичницьке святилище-городище.

Городище-святилище мало 5 селищ-супутників, синхронних йому, три з яких виявлені по обидва боки гори Богит, а два - трохи далі від городища.

Капище в Сатанові. Фото: espreso.tv

На території санаторію "Перлина Поділля" розташований храм стародавнього язичництва просто неба, в центрі якого розташований Збруцький ідол і 8 жертовних ям.

В Сатанові можна побачити ще одне загадкове спорудження - "дольмен". Це величні ворота, складені з кам'яних брил, які, ймовірно, мали астрономічне призначення. Цю споруду вважають своєрідним "українським Стоунхенджем".

Сатанів. Фото: zbruc.eu

Печера "Атлантида"

Найкрасивіша і унікальна печера Європи - знаменита "Атлантида". Розташована поблизу села Завалля Кам'янець-Подільського району. Загальна довжина печери - 2525 метрів. Це єдина в Україні трирівнева горизонтальна печера, відомості про яку містяться в міжнародних енциклопедіях і спеціалізованих довідниках.

З печерою пов'язує легенда, у верхній частині схилу, над нею колись стояла невелика церква. Одного разу вона провалилася під землю в карстову прірву, після чого село і отримало назву Завалля. Про печеру тоді ще не знали, але місцеві жителі здогадувалися, що біля села є порожнечі під землею.

Стіни печери складаються не з слизької глини, а в більшості з кристальних утворень. Завдяки різноманітності і красі кристалів "Атлантида" здобула світову популярність - її навіть називають справжнім минералогічним музеєм. Сталактити і сталагміти утворюють химерні візерунки різних кольорів. У печері також є окремі зали, галереї, гроти, коридори, а ще кажани.

Печера "Атлантида". Фото: atlantida-speleo.com.ua

Затоплене місто і Бакотський монастир

Найстарішим монастирем Середнього Подністров'я вважається Бакотський Михайлівський печерний монастир. Він був заснований в XI столітті і розташовувався в скелі на висоті 120 метрів. Келії розташовані в печерах.

Згідно з легендою, в монастирі знайшли притулок ченці і прості люди, які рятувалися від татаро-монгольського війська. Але сховався в скелях людям обіцяли свободу в обмін на зречення від віри в Христа. Але ніхто не вийшов з печер і тоді монголи замурували входи, і всі люди загинули.

Бакотський монастир. Фото: tourlib.net

У XV столітті сталося обвалення великої скелі, внаслідок чого частина монастиря опинилася під завалом. У 1893 році на місці стародавньої церкви збудували нову, дерев'яну, вона простояла до 1960 року.

Історія селищ Бакоти закінчилася в 1981 році. Тоді під час розширення Новодністровської ГЕС тисячі людей виселили з примусу, а сам населений пункт повністю затоплений водою. Лише в одному місці збереглися залишки келій і поховань монахів, руїни Михайлівської церкви і залишені фруктові сади.

Бакота вважається одним із самих мальовничих місць: з гори відкриваються прекрасні види на закрут Дністра. Клімат тут м'який, теплий. Кажуть, навіть у вересні крізь прозорі води Дністра можна побачити дно того самого Сарматського моря, яке вирувало тут мільйони років тому.

Бакота. Фото: vidviday.uaРаніше Українські Новини, внутрішній туризм починає дедалі більше цікавити українців, оскільки відпочинок за кордоном ще не дозволили, а карантин тільки почали послаблювати. Одним з найцікавіших варантів відпочинку може стати відпустка на Прикарпатті та Карпатах.