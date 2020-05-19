Відпустка в Україні: що подивитися і де відпочити в Рівненській області

Туроператори в цьому році роблять ставку на внутрішній туризм, оскільки на швидке відновлення туризму за кордоном рохрараховувати не варто. Проте, в Україні є безліч чудових місць, які варто відвідати.

Про те, куди поїхати у відпустку та на вихідні у Рівненській області розкажуть Українські Новини.

Дубенський замок

Замок князів Острозьких XVст. В м. Дубні – один із найстаріших замків України, який до цього часу несе у собі риси середньовіччя (суворі мури підземель зі склепіннями) парадного стилю (оздоблені ліпленням пишні палаци і такі ж зали).

Дубенський замок Фото: zamokdubno.com.ua

Тараканівський форт

Дубенський форт, Тараканівський форт, Нова Дубенська фортеця (інші назви форту) — архітерктурна пам`ятка 19 століття, розташувалися неподалік від села Тараканів Дубенського району Рівненської області, в мальовничій місцевості над рікою Іквою. Це унікальна споруда часів І світової війни. Таких у світі лише три, і одна з них - в Україні, на Рівненщині. Тараканівський форт – це ціле військове містечко, частина якого знаходиться під землею, та ідеальне місце для відпочинку тих, хто любить пригоди.

Тарканівський форт Фото: rivne.travel

Острог

Острог - стародавнє місто, яке ще з часів Київської Русі було головним форпостом Волині, важливим центром православ'я в Україні, вогнищем освіти і культури східної Європи. Серед старовинних пам'яток Острога збереглися замок Острозьких з двома потужними вежами, Богоявленська замкова церква в стилі православної готики, система міських укріплень (Луцька і Татарська брами), оборонна синагога, костел, Острозька академія, монастир капуцинів.

Острог. Фото: Vladyslav Bespalov

Базальтові стовпи

Цією пам’яткою природа довела свою неперевершеність майстра-архітектора. Вона запропонувала нам унікальну споруду із базальтових стовпів-багатогранників, що вишикувані стрункими рядами і вражають своєю монументальністю та стрункістю геометричних фігур.

Озеро Біле

Біле озеро має славу цілющої та унікальної водойми. Влітку на його березі важко знайти місце для відпочинку – озеро дуже популярне серед мешканців Рівненської та сусідньої Волинської областей. А мальовничі краєвиди довкола не залишають байдужим жодного мандрівника

Клевань - тунель кохання

Початок залізничного шляху, оповитого віттям дерев, відомого як Тунель Кохання, знаходиться у Клевані і веде до Оржева ідеальною прямою лінією, довжиною 4 км.

Тунель кохання Фото: find-way.com.ua

Хрінницьке водосховище

Свіже повітря,чиста вода, пісочний пляж ліс, рибалка, екологічно чисті продукти і різні розваги для дітей - все це сприяе чудовому відпочинку.

Хрінницьке водосховище Фото: restplace.com.ua

Як повідомляли Українські Новини, турфірми переключаються на тури по Україні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір відкрити кордони через 30 днів після відкриття їх європейськими сусідами.

Тим часом, НБУ розраховує, що заборона на відпочинок за кордоном компенсує зниження грошових переказів заробітчан.