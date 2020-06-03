Літня відпустка-2020. Де відпочити і на що подивитися в Херсонській області

З приходом літа все більше українців цікавляться, де і як планувати свою відпустку. І поки літній відпочинок за кордоном через коронавірус під питанням, можна провести його в Україні. Про те, що можна подивитися в Херсонській області, розкажуть Українські Новини.



Біосферний заповеднік "Асканія-Нова"





Асканія-Нова - це унікальний біосферний заповідник, який існує вже понад 100 років.

Тут мешкають не менш ніж 1155 видів членистоногих, 7 видів земноводних і плазунів, 18 видів ссавців, в різні пори року пролітає більш ніж 270 видів птахів, з яких 107 видів залишаються на гніздування. Крім того, тут зростає 478 видів вищих рослин.

На території Великого Чапельського поду цілий рік живуть бізони, сайгаки, лань європейська, кінь Пржевальського, туркменські кулани, осли, благородні олені, плямисті олені, муфлони, двогорбий верблюд. Влітку сюди випускають ватусів, антилоп канна, кафрських буйволів, гну, нільгау, зебр і гаялів. Восени в центрі поду збирається велика кількість перелітних птахів: різні види качок, зграї журавлів, сірих гусей, куликів.

Зебри. Фото: Вікіпедія



Острів Джарилгач

Це найбільший острів України і Чорного моря, який знаходиться в Каркінітській затоці за вісім кілометрів від міста Скадовськ і має статус орнітологічного заказника.

Берег острова - домівка для сотень видів тварин: від диких оленів до болотяних черепах. Недалеко від моря можна побачити величезних крабів, дельфінів і морських свиней. Особливістю клімату острова є наявність в усі пори року сильних вітрів.

Острів Джарилгач. Фото: skad.name

Чорноморський біосферний заповідник

Заповідник розташований на території Херсонської та частково Миколаївської областей України. Складається він з острівної, лісостепової і приморської ділянок і його сміливо можна вважати земним раєм для всього живого царства півдня. Адже фауна Чорноморського біосферного заповідника нараховує близько 3500 видів, з яких 29 занесено до Європейського червоного списку, а 124 види - до Червоної книги України.

І справжньою окрасою заповідника вважається Тендрівська коса, яку стародавні греки прозвали Ахіллесовим шляхом і побудували там в честь нього храм.

Озеро Сиваш

Озеро в Україні, яке славиться своїми цілющими властивостями не тільки в межах країни, а й за її межами. Його назва перекладається з турецького як "бруд". Озеро розташоване із західного боку Азовського моря і відділяється від нього Арабатською стрілкою. Завдяки чонгарській протоці озеро ділиться на дві частини.

Неподалік від озера розташовані три спеціально обладнаних заводи, що випускають продукцію на основі солей Сиваша. Поруч - курортне селище Генічеськ і Арабатська стрілка.

Озеро Сиваш. Фото: pixabay

Олешківські піски, Цурюпинський район

Піщаний масив, розташований на території України в 30 км на схід від міста Херсон. Площа самого піщаного масиву - 162 000 га (1620 км²), а з урахуванням проміжків, не покритих пісками - 208 493 га (2085 км²).

Олешківські піски. Фото: jupiter



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