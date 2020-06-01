Відпочинок на будь-який смак з неймовірними пейзажами: ідеї для відпустки в Івано-Франківській області

Внутрішній туризм починає дедалі більше цікавити українців, оскільки відпочинок за кордоном ще не дозволили, а карантин тільки почали послаблювати. Одним з найцікавіших варантів відпочинку може стати відпустка на Прикарпатті та Карпатах.

Тут можна знайти відпочинок на будь-який смак: від дорогих готелів зі SPA до зеленого та активного туризму з мінімумом комфорту, але з неймовірними краєвидами та емоціями. Тут можна організувати і сплави бурхливими гірськими річками, знайти скеледром з давньою історією, кінні прогулянки та різноманітні траси для стрімкого спуску на велосипеді.

В регіоні найбільше гостей приймає гірськолижний курорт "Буковель", куди їдуть передовсім за зимовими розвагами, проте влітку тут також багато людей, які насолоджуються краєвидами та плаванням, екскурсіями та іншими розвагами. Та не лише цим курортом відомий регіон.

Перше, що варто відвідати - обласний центр Івано-Франківськ. Місто дуже затишне та зі своїм колоритом, тут можна пройтися вуличками та зайти в кафе зі смачною кухнею та приємними цінами.

Івано-Франківськ, площа ринок. Фото: igotoworld

Чорногора

Одним з найпопулярніших маршрутів серед туристів є Чорногірських хребет, який розташувався на межі Івано-Франківської та Закарпатської області.

Чи не найбільше цей регіон манить найвищими горами України, які стоять на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Саме через двотисячники Чорногірського хребта більшість людей сюди і їдуть.

Якщо підійматися зі сторони Івано-Франківської області, можна відвідати гору Піп-Іван, на вершині якої є руїни старої польської довоєнної обсерваторії.

Дземброня

Для зеленого туризму чудово підійде село Дземброня розташоване на схилах Чорногірського хребта і є найвисокогірнішим в Україні.

Криворівня

Ще одне мальовниче село Карпат. Саме тут на зламі 19-20 ст. відпочивали Франка, Стефаник, Грушевський, Леся Українка та інші.

У Криворівні є низка музеїв, а також традиційна Гуцульська Гражда, у якій знімали фільм Тіні Забутих Предків.

У Богородчанському районі Івано-Франківщини у каньйоні можна побачити справжнє диво природи – Манявський водоспад, який вважається одним із найвищих в Україні та найвищим у Карпатах – висота сягає близько 20 метрів.

Скелі Довбуша

Скелі Довбуша Фото: igotoworld

Біля села Бубнище розташований скельно-печерний комплекс "Скелі Довбуша", названий на честь ватажка опришків (учасники селянського повстанського руху) Олекси Довбуша.

Коломия

Крім гір, варто також заїхати в Коломию з відомим на весь світ музеєм Писанок. Окрім того, це просто гарне галицьке містечко.

Коломия Фото: igotoworld

Косівський базар

Косівський базар. Фото: igotoworld

У місті Косів є легендарний Смоднянський ринок, куди їдуть з усіх куточків країни, аби відчути гуцульський колорит та знайти вишиту сорочку своєї мрії. Для дітей тут теж знайдуться гостинці – домашні півники-лизуни та солоні сирні коники.

Нагадаємо, раніше Українські Новини писали про те, що подивитися в Рівненській области.