Гривня обвалилася. Курс гривні на міжбанку в середу

В той час, як НБУ знизив офіційний курс гривні на 10,24 коп. до 26,7700 UAH\/USD, що встановлюється ним на 2 липня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку у середу знизився на 16 коп. до 26,85 UAH\/USD після зміцнення зміцнення у вівторок на 1 коп. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,71-26,73 UAH\/USD, потім котирування зросли до 26,75-26,77 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,85-26,87 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,10% з 23,74 UAH\/USD до 26,85 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 липня, на 2,46% до 26,6676 UAH\/USD. У середу курс продажу готівкового долара в київських обмінниках знизився на 0,92% до 26,7861 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 2,30 коп. до 26,5361 UAH\/USD. Тим часом, за даними НБУ, залишок коштів у Держказначействі встановив рекорд. Крім того, економісти не радять українцям поки що продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити.