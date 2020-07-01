Гривня обвалилася. Курс гривні на міжбанку в середу

В той час, як НБУ знизив офіційний курс гривні на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD, що встановлюється ним на 2 липня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку у середу знизився на 16 коп. до 26,85 UAH/USD після зміцнення зміцнення у вівторок на 1 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,71-26,73 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,75-26,77 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,85-26,87 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,10% з 23,74 UAH/USD до 26,85 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 липня, на 2,46% до 26,6676 UAH/USD.

У середу курс продажу готівкового долара в київських обмінниках знизився на 0,92% до 26,7861 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.

Тим часом, за даними НБУ, залишок коштів у Держказначействі встановив рекорд.

Крім того, економісти не радять українцям поки що продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити.