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01 липня 2020, середа, 10:35 16
Економіка 2020-07-01T11:45:02+03:00
Українські Новини
Долар і євро продовжують падати. Курс валют на 1 липня

Долар і євро продовжують падати. Курс валют на 1 липня

Анна Рудык
Курс, курс долара, курс євро, курс гривні, курс в обмінниках
Курс долара
Курс долара

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 30 червня на 0,92% до 26,7861 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 1,49% до 29,5770 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,75 коп. до 30,0497 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,5361 26,7861 29,5770 30,0497 3,30 3,91
Максимальний 26,6700 27,0000 29,9000 30,6000 3,72 5,00
Мінімальний 26,3500 26,6800 29,0000 29,7900 2,30 3,71

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 червня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD, НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 липня, на 2,46% до 26,6676 UAH/USD.

Тим часом після незначного зростання долар знову впав.

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