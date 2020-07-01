Офіційний курс гривні на 1 липня зміцнився

Після того, як в попередній торговий день Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 червня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD, НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 липня, на 2,46% до 26,6676 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,7265 1 долар США 26,6676 1 швейцарський франк 28,0593 10 єн 2,4751 10 російських рублів 3,7456 1 еєро 29,8677

Як повідомляли Українські Новини, економісти не радять українцям поки що продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити.

Тим часом, готівковий долар на початку робочого тижня зріс на 1,75 коп. до 26,8029 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,38 коп. до 26,5613 UAH/USD.