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01 липня 2020, середа, 10:38 17
Фінанси 2020-07-01T11:45:02+03:00
Українські Новини
Залишок коштів у Держказначействі встановив рекорд

Залишок коштів у Держказначействі встановив рекорд

Сергей Жолобецкий
економіка України, Держказна, залишок в Дерджказні
Держказна наповнена з надлишком
Держказна наповнена з надлишком

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в червні збільшився на 84,3%в 2,3 рази з 32,489 млрд гривень (на 1 червня) до 75,701 млрд гривень (на 1 липня) у той час як і липні Україну чекає велика виплата за держборгом.

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд гривень (станом на 1 квітня), а максимальний – 75,701 млрд гривень станом на 1 липня.

Показник на початок липня є рекордним.

В 2019 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 9,861 млрд гривень до 17,547 млрд гривень.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив 8,196 млрд гривень (станом на 1 березня), а максимальний – 61,83 млрд гривень - на 1 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Держказначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

30 червня стало відомо, що Україна має намір випустити єврооблігації.

Організаторами розміщення обрані JP Morgan і Goldman Sachs.

Термін обігу нових паперів – 12 років.

В кінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

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