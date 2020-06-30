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30 червня 2020, вівторок, 17:27 7
Економіка 2020-06-30T19:15:03+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжила зміцнюватися

Гривня на міжбанку продовжила зміцнюватися

Надежда Комендантова
Курс, курс гривні, курс гривні на міжбанку
Гривні.
Гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 3 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 26,69 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,68-26,71 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,65-26,68 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,69-26,71 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,42% з 23,74 UAH/USD до 26,69 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні.

Тим часом, готівковий долар на початку робочого тижня станом на 9:30 знизився порівняно з 26 червня на 1,75 коп. до 26,8029 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,38 коп. до 26,5613 UAH/USD.

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