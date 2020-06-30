Гривня на міжбанку продовжила зміцнюватися

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 3 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 26,69 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,68-26,71 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,65-26,68 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,69-26,71 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,42% з 23,74 UAH/USD до 26,69 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні.

Тим часом, готівковий долар на початку робочого тижня станом на 9:30 знизився порівняно з 26 червня на 1,75 коп. до 26,8029 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,38 коп. до 26,5613 UAH/USD.