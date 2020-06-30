Гривня на міжбанку продовжила зміцнюватися

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 3 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 26,69 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,68-26,71 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 26,65-26,68 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,69-26,71 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,42% з 23,74 UAH\/USD до 26,69 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні. Тим часом, готівковий долар на початку робочого тижня станом на 9:30 знизився порівняно з 26 червня на 1,75 коп. до 26,8029 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 2,38 коп. до 26,5613 UAH\/USD.