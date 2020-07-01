підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 липня 2020, середа, 16:17 9
Фінанси 2020-07-01T17:00:01+03:00
Українські Новини
Гривня знизилася в ціні. Курс валют на четвер

Гривня знизилася в ціні. Курс валют на четвер

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні.
Курс гривні.

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD, що встановлюється ним на 2 липня в той час, як залишок коштів у Держказначействі встановив рекорд.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 липня, на 2,46% до 26,6676 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,1734
1 долар США 26,7700
1 швейцарський франк 28,2161
10 єн 2,4927
10 російських рублів 3,7644
1 євро 29,9971

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в київських обмінниках знизився на 0,92% до 26,7861 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.Крім того, економісти не радять українцям поки продавати валюту, так як долар восени може підскочити.

 

Більше новин про: НБУ Курс валют курс долара курс євро курс гривні

Імпорт товарів з початку року скоротився більш ніж...
Офіційний курс гривні на 1 липня зміцнився...
Долар і євро продовжують падати. Курс валют на 1 л...
Долар після довгих вихідних почав падати. Курс вал...
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00
Житомирщина послаблює карантин
Новини
RAB-тариф допоможе здешевити підключення до електромереж щонайменше на 20%, – "Розумні електромережі України" 17:14
Місцева влада не вводить режим жорсткого карантину, бо боїться втратити лояльність виборців, — Дзівідзінський 17:03
В Офісі Президента хочуть карати за публікацію секретних розмов чиновників 16:59
Під Кропивницьким абітурієнти запізнилися на ЗНО, тому що штовхали автобус 16:19
Гривня знизилася в ціні. Курс валют на четвер 16:17
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
більше новин
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
більше новин
За допомогою Степанова медреформу знову переносять з політичних мотивів, - Миселюк
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok