Гривня знизилася в ціні. Курс валют на четвер

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD, що встановлюється ним на 2 липня в той час, як залишок коштів у Держказначействі встановив рекорд.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 липня, на 2,46% до 26,6676 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,1734 1 долар США 26,7700 1 швейцарський франк 28,2161 10 єн 2,4927 10 російських рублів 3,7644 1 євро 29,9971

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в київських обмінниках знизився на 0,92% до 26,7861 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.Крім того, економісти не радять українцям поки продавати валюту, так як долар восени може підскочити.