Восени долар буде коштувати дорожче. Економісти радять не продавати валюту зараз

З послабленням карантину ринок валют в Україні може пожвавитися, але суттєвих змін не варто очікувати. У той же час, останні два тижні гривня впевнено, але плавно зміцнюється. Фінансисти кажуть, що зараз сприятливий час для купівлі валюти.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин дали прогноз курсу долара в Україні на початок червня, пише "Сьогодні".

Експерти прогнозують ще тиждень стабільності курсу, попри те, що країна виходить з карантину, бізнесу, в тому числі імпортерам товарів, потрібна валюта для їх закупівлі.

Олександр Охріменко каже, що він очікував більшої активності з боку українських імпортерів.

"Після 11 травня, коли почався вихід України з карантину, поступово став збільшуватися попит на валюту з боку імпортерів, які після ослаблення карантину відновлюють бізнес-проекти. Я сподівався, що це розгорне тренд у бік стабільного подорожчання долара, але, як бачимо, такого поки що не сталося. Образно кажучи, курс "засидівся на старті". Схоже, що вихід з кризи буде для бізнесу більш затяжним, ніж очікувалося. Тому ще тиждень збережеться нинішня стабільність на ринку. Але курс готівкового долара продовжить коливатися в коридорі 26,8 – 27,3 грн/долар в залежності від попиту та пропозиції валюти на міжбанку", - сказав він.

Олег Пендзин прогнозує, що наступного тижня курсовий коридор розшириться, а долар трохи зміцниться.

"Чекаю поступове підвищення курсу продажу не нижче 27 і не вище 28 грн/долар, але в перший тиждень червня буде не вище 27,5 грн/долар", – уточнив Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин каже, що поки спостерігається чиста перевага покупців валюти над продавцями, це рухає ринок вгору, не дивлячись на очікування відновлення співпраці з МВФ і поступовий вихід країни з карантину.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить свій рух на спад і зміцниться нижче психологічної позначки 27 гривень за долар, увійшовши в коридор 26,9-27,2 грн/долар", – резюмував експерт.

Продавати або купувати валюту

Експерти як і раніше говорять, що поки зберігається сприятливий період для купівлі готівкової валюти як засобу накопичення. Збережуться також девальваційні очікування зниження курсу гривні, можливо, навіть у другому кварталі, попри традиційне літнє затишшя. Тобто восени долар буде коштувати дорожче, ніж зараз.

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023.

Крім того, партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.