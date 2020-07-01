Під Кропивницьким абітурієнти запізнилися на ЗНО, тому що штовхали автобус

Через зламаний транспорт не встигли потрапити на іспит троє абітурієнтів із Кропивницької області. Їм довелося штовхали автобус, який заглух посеред дороги.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, оприлюднене відео в Youtube, 30 червня.

В обласному управлінні освіти проводять розслідування: за власним бажанням діти штовхали автобус, чи їх змусили це робити. Також повідомили, що випускники будуть проходити тестування на додатковій сесії.

Як повідомляли Українські Новини, вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.

Раніше Мандзій заявила, що повернення коштів за пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) почнеться з 1 липня.

В основній сесії Зовнішнього незалежного оцінювання візьмуть участь 379,5 тис. осіб.

Володимир Зеленський схвалив у цьому році добровільне проходження Зовнішнього незалежного тестування випускникам, які здобувають загальну середню освіту в 2019/2020 навчальному році, у зв'язку з коронавірусом.

Раніше Міносвіти опублікувало інструкції, як здати тестування.