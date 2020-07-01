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01 липня 2020, середа, 16:19 9
Суспільство 2020-07-01T18:30:03+03:00
Українські Новини
Під Кропивницьким абітурієнти запізнилися на ЗНО, тому що штовхали автобус

Під Кропивницьким абітурієнти запізнилися на ЗНО, тому що штовхали автобус

Ольга Фандорина
ЗНО, Абітурієнти, учні, ЗНО-2020, ЗНО з української мови

Через зламаний транспорт не встигли потрапити на іспит троє абітурієнтів із Кропивницької області. Їм довелося штовхали автобус, який заглух посеред дороги.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, оприлюднене відео в Youtube, 30 червня.

В обласному управлінні освіти проводять розслідування: за власним бажанням діти штовхали автобус, чи їх змусили це робити. Також повідомили, що випускники будуть проходити тестування на додатковій сесії.

 

Як повідомляли Українські Новини, вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.

Раніше Мандзій заявила, що повернення коштів за пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) почнеться з 1 липня.

В основній сесії Зовнішнього незалежного оцінювання візьмуть участь 379,5 тис. осіб.

Володимир Зеленський схвалив у цьому році добровільне проходження Зовнішнього незалежного тестування випускникам, які здобувають загальну середню освіту в 2019/2020 навчальному році, у зв'язку з коронавірусом.

Раніше Міносвіти опублікувало інструкції, як здати тестування.

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