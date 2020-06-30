Сьогодні в Україні пройде ЗНО-2020 з української мови. Що потрібно знати абітурієнтам

У вівторок, 30 червня, в Україні відбудеться Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури. Український центр оцінювання якості освіти опублікував пам'ятку для абітурієнтів.

Учасників у пункти тестування почнуть допуск о 9:50 і триватиме до 10:50, щоб уникнути великого скупчення біля входів. Якщо абітурієнт прибуде в пункт тестування після 10:50, його не допустять до участі у ЗНО.

Вхід учасників у пункти проведення ЗНО буде дозволений тільки за наявності таких документів:

оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорта або іншого документа, серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Якщо абітурієнт не пред'явить вищеперелічені документи, він не буде допущений до ЗНО.

Абітурієнтам рекомендують взяти з собою 2-3 ручки чорного кольору і пляшку питної води без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за необхідності скористатися.

Під час проходження тесту заборонено мати при собі будь-які засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Як повідомляли Українські Новини, вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.

Раніше держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки дозволила провести Зовнішнє незалежне тестування.