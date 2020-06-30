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пресс-конференция на тему “Участие общественных организаций в урегулировании конфликта на Донбассе в условиях информационного противодействия”.

30 червня 2020, вівторок, 09:44 6
Суспільство 2020-06-30T10:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Україні пройде ЗНО-2020 з української мови. Що потрібно знати абітурієнтам

Сьогодні в Україні пройде ЗНО-2020 з української мови. Що потрібно знати абітурієнтам

Елизавета Кесельман
ЗНО, ЗНО-2020, ЗНО 2020 з української мови
ЗНО. Фото: Pixabay
ЗНО. Фото: Pixabay

У вівторок, 30 червня, в Україні відбудеться Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури. Український центр оцінювання якості освіти опублікував пам'ятку для абітурієнтів.

Учасників у пункти тестування почнуть допуск о 9:50 і триватиме до 10:50, щоб уникнути великого скупчення біля входів. Якщо абітурієнт прибуде в пункт тестування після 10:50, його не допустять до участі у ЗНО.

Вхід учасників у пункти проведення ЗНО буде дозволений тільки за наявності таких документів:

  1. оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,
  2. паспорта або іншого документа, серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;
  3. запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Якщо абітурієнт не пред'явить вищеперелічені документи, він не буде допущений до ЗНО.

Абітурієнтам рекомендують взяти з собою 2-3 ручки чорного кольору і пляшку питної води без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за необхідності скористатися.

Під час проходження тесту заборонено мати при собі будь-які засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Як повідомляли Українські Новини, вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.

Раніше держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки дозволила провести Зовнішнє незалежне тестування.

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