Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році

Президент України Володимир Зеленський схвалив законопроєкт, за яким ті, хто завершує отримання загальної середньої освіти у 2020 році, звільняються від обов'язкового проходження зовнішнього незалежного оцінювання, за пробну сесію якого повертатимуть кошти з 1 липня, й проходитимуть підсумкові тестування виключно за бажанням.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту №3669 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Ухвалений закон передбачає, що учні, які завершують отримання повної загальної середньої освіти в 2019/2020 року, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Вони мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за своїм бажанням.

У пояснювальній записці зазначається, що необхідність прийняття документа обумовлена епідемічною ситуацією в країні і необхідністю надання випускникам шкіл права обирати вид оцінювання результатів навчання: шляхом річного оцінювання, державної підсумкової атестації чи державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

Підкреслюється, що метою законопроєкту є мінімізація ризиків захворювання на коронавірус під час оцінювання результатів навчання.

Як повідомляли Українські Новини, випускники 2020 року зможуть обирати форму оцінювання знань й добровільно проходити ЗНО у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Зазначений законопроєкт №3669 був висунутий президентом України Володимиром Зеленським 17 червня й визначений невідкладним.