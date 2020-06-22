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22 червня 2020, понеділок, 13:27 20
Президент 2020-06-22T15:31:15+03:00
Українські Новини
Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році

Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році

Ирина Николенко
ЗНО, Володимир Зеленський, Зовнішнє незалежне оцінювання, ЗНО-2020, випускники-2020
Зеленський схвалив добровільне ЗНО. Фото: pixabay.com/
Зеленський схвалив добровільне ЗНО. Фото: pixabay.com/

Президент України Володимир Зеленський схвалив законопроєкт, за яким ті, хто завершує отримання загальної середньої освіти у 2020 році, звільняються від обов'язкового проходження зовнішнього незалежного оцінювання, за пробну сесію якого повертатимуть кошти з 1 липня, й проходитимуть підсумкові тестування виключно за бажанням.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту №3669 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Ухвалений закон передбачає, що учні, які завершують отримання повної загальної середньої освіти в 2019/2020 року, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Вони мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за своїм бажанням.

У пояснювальній записці зазначається, що необхідність прийняття документа обумовлена епідемічною ситуацією в країні і необхідністю надання випускникам шкіл права обирати вид оцінювання результатів навчання: шляхом річного оцінювання, державної підсумкової атестації чи державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

Підкреслюється, що метою законопроєкту є мінімізація ризиків захворювання на коронавірус під час оцінювання результатів навчання.

Як повідомляли Українські Новини, випускники 2020 року зможуть обирати форму оцінювання знань й добровільно проходити ЗНО у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Зазначений законопроєкт №3669 був висунутий президентом України Володимиром Зеленським 17 червня й визначений невідкладним.

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Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році
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