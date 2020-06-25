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25 червня 2020, четвер, 18:51 7
Суспільство 2020-06-25T20:30:03+03:00
Українські Новини
ЗНО-2020: Міносвіти опублікувало інструкції, як здати тестування

ЗНО-2020: Міносвіти опублікувало інструкції, як здати тестування

Ольга Фандорина
ЗНО, Зовнішнє незалежне оцінювання, ЗНО-2020

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) створив відеоінструкції для популярних предметів ЗНО в той час, як сьогодні в Україні офіційно розпочалася основна сесія ЗНО-2020 та . Про це повідомляють в УЦОЯО.

Відеокоментарі експерти підготували на основі завдань нинішнього пробного тестування.

Працівники центру детально розбирають кожне завдання, надають розгорнуті пояснення на питання і діляться порадами, як успішно здати ЗНО в 2020 році. Так, на YouTube-каналі iLearn доступні відеоінструкції до наступних предметів: українська мова і література, історія України, математика та англійська мова.

Вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Мандзій заявила, що новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня,

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки дозволила провести ЗНО.

Раніше міністерство продовжило додаткову реєстрацію на ЗНО 2020 з 25 травня по 9 червня для окремих категорій осіб. Також випускники шкіл і вищих навчальних закладів не підлягають військовому заклику влітку цього року, хоча його планували провести у травні-червні.

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