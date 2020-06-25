ЗНО-2020: Міносвіти опублікувало інструкції, як здати тестування

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) створив відеоінструкції для популярних предметів ЗНО в той час, як сьогодні в Україні офіційно розпочалася основна сесія ЗНО-2020 та . Про це повідомляють в УЦОЯО.

Відеокоментарі експерти підготували на основі завдань нинішнього пробного тестування.

Працівники центру детально розбирають кожне завдання, надають розгорнуті пояснення на питання і діляться порадами, як успішно здати ЗНО в 2020 році. Так, на YouTube-каналі iLearn доступні відеоінструкції до наступних предметів: українська мова і література, історія України, математика та англійська мова.

Вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Мандзій заявила, що новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня,

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки дозволила провести ЗНО.