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05 червня 2020, пʼятниця, 18:48 9
Суспільство 2020-06-05T20:30:02+03:00
Українські Новини
В основній сесії ЗНО візьмуть участь 379,5 тис. осіб

В основній сесії ЗНО візьмуть участь 379,5 тис. осіб

Валерия Драгомирова
Карантин в школах Києва, Зовнішнє незалежне оцінювання, Коронавірус, Графік проведення ЗНО, проведення ЗНО
ЗНО. Фото: pixabay
ЗНО. Фото: pixabay

В основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) візьмуть участь 379,5 тис. осіб.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини.

"Всього потреба захисту забезпечена для 1 714 пунктах проведення ЗНО, ЄВІ (Єдиний вступний іспит), ЄПВВ (Єдине фахове вступне випробування). У 2020 році в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379 493 людини, в ЄВІ/ЄПВВ - близько 90 000 людей. Під час тестування та іспитів будуть залучені 242 650 працівників і 11 630 медиків", - сказано в ньому.

У повідомленні також зазначається, що пункти проведення тестувань будуть забезпечені: медичними масками для учасників, інструкторів і медиків; безконтактними термометрами; дезинфікуючими засобами для рук; дезинфікуючими засобами для обробки поверхонь; ізоляційними медичними халатами і захисними щитками для медиків.

Крім цього, Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) залучає до забезпечення засобами захисту компанії Unilever та "Нова пошта", а також розмістить у кожному пункті тестування інформаційні матеріали та рекомендації з дотримання правил гігієни.

У повідомленні підкреслюється, що перед початком тестування в учасників будуть вимірювати температуру і оцінювати на наявність респіраторних хвороб, будуть допускати осіб з температурою нижче 37,2 градусів, без ознак респіраторних хвороб і в захисних масках.

Як повідомляли Українські Новини, зовнішнє незалежне оцінювання пройде з 25 червня по 17 липня, результати оголосять до 29 липня.Крім того, МОЗ опублікував рекомендації для ЗНО в умовах карантину.

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