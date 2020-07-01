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01 липня 2020, середа, 12:10 9
Політика 2020-07-01T13:30:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні абітурієнти почнуть отримувати компенсацію за ЗНО

Сьогодні абітурієнти почнуть отримувати компенсацію за ЗНО

Елизавета Кесельман
ЗНО, пробне ЗНО, ЗНО-2020, повернення коштів
ЗНО. Фото: umannews.city
ЗНО. Фото: umannews.city

Сьогодні, 1 липня, Міністерство фінансів розпочинає повернення коштів за пробне ЗНО, яке змогли пройти менше половини зареєстрованих на тестування через падіння сайту. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

"З 1 липня 2020 Приватбанк починає виплату коштів за пробне ЗНО. Перший обсяг коштів надійде від Міністерства освіти і науки вже сьогодні, а тому в найближчі дні гроші надійдуть на картки учасників", - йдеться в повідомленні міністерства.

За інформацією міністерства, з 219 тис. учасників 107 тис. вже мають свої рахунки у Приватбанку, а отже, відразу отримають пряме зарахування коштів, а інші учасники, які не мають картки Приватбанку, можуть її оформити безкоштовно за 15 хвилин у будь-якому відділенні банку.

Також у Мінфіні зазначили, що неповнолітні учасники пробного ЗНО зможуть без проблем отримати картки Приватбанку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Міністерстві пояснили, як проходитиме компенсація за пробне ЗНО, та що потрібно зробити учасникам для її отримання.

Крім того, на ЗНО з української мови та літератури зареєстровано 370 тис. осіб, охочих пройти тестування. Для них підготовлено майже 25 тис. аудиторій.

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