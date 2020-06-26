Шарій викликається на допит 3 липня у справі про відмивання доходів

Державна фіскальна служба викликає політика, відеоблогера Анатолія Шарія, який раніше був у розшуку, проте МВС його звідти зняло, на допит на 3 липня у справі про відмивання доходів.

Про це йдеться в порядку відомства, передають Українські Новини.

Наголошується, що Шарій викликається на допит як свідок в кримінальному провадженні за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Допит призначений на 10:00.

Порядок. Фото: Facebook Шарія

"Ну що, бєспрєдєльщик з Банкової пішов у рознос. І ось вже Шарія викликають на допит з розслідування відмивання злочинних доходів. На підставі кривого доносу в інтернеті. Я думаю, після буде розшук", - відреагував на порядок Шарій в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, 22 червня в Черкасах та Житомирі напали на представників ПП "Партія Шарія".

Шарій заявляє, що націоналісти оголосили "сафарі" на його прихильників через бійку в метро.

18 червня після акції протесту під Офісом Президента у київському метро сталася бійка між противниками і прихильниками "Партії Шарія".