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26 червня 2020, пʼятниця, 11:52 39
Судова влада 2020-06-26T14:00:04+03:00
Українські Новини
Шарій викликається на допит 3 липня у справі про відмивання доходів

Шарій викликається на допит 3 липня у справі про відмивання доходів

Елизавета Драбкина
ДФС, Анатолій Шарій, Ухилення від сплати податків
Анатолій Шарій.Фото: youtube.com
Анатолій Шарій.Фото: youtube.com

Державна фіскальна служба викликає політика, відеоблогера Анатолія Шарія, який раніше був у розшуку, проте МВС його звідти зняло,  на допит на 3 липня у справі про відмивання доходів.

Про це йдеться в порядку відомства, передають Українські Новини.

Наголошується, що Шарій викликається на допит як свідок в кримінальному провадженні за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Допит призначений на 10:00.

Порядок. Фото: Facebook ШаріяПорядок. Фото: Facebook Шарія

"Ну що, бєспрєдєльщик з Банкової пішов у рознос. І ось вже Шарія викликають на допит з розслідування відмивання злочинних доходів. На підставі кривого доносу в інтернеті. Я думаю, після буде розшук", - відреагував на порядок Шарій в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, 22 червня в Черкасах та Житомирі напали на представників ПП "Партія Шарія".

Шарій заявляє, що націоналісти оголосили "сафарі" на його прихильників через бійку в метро.

18 червня після акції протесту під Офісом Президента у київському метро сталася бійка між противниками і прихильниками "Партії Шарія".

 

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