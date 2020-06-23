Били молотком по спині. В Житомирі та Черкасах побили представників "Партії Шарія"

Вчора, 22 червня, у Черкасах і Житомирі напали на представників ПП "Партія Шарія". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив лідер партії Анатолій Шарій.

Так, повідомляється, що в Житомирі двоє, одного з яких ідентифіковано як Роман Боровик з "Азова", зайшли в офіс "Партії Шарія" і побили голову місцевого осередку. Потерпілий намагався відбиватися і застосувати газовий балончик, але нападники все одно завдали його побили.

Крім того, наголошується, що у Черкасах невідомі забризкали дружину представника партії балончиком, а самого представника, з його слів, били молотком по спині прямо біля будинку.

Як повідомляли Українські Новини, Шарій заявляє, що націоналісти оголосили "сафарі" на його прихильників через бійку в метро.

Раніше, в середу, 18 червня, після акції протесту під Офісом Президента у київському метро сталася бійка між противниками і прихильниками "Партії Шарія".